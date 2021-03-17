Грозит до 3 лет лишения свободы: маму 8-летней блогерши Маханец допросила полиция
Мама 8-летней Миланы Маханец после допроса в полиции заявила, что "роман" ее дочери и 13-летнего Паши Пая является постановкой. Детскую любовь в социальных сетях продвигают для пиара.
Источник:ТСН
Женщина рассказала, что Милана познакомилась с Паем на своей фан-встрече. Для собственного пиара дети начали играть роль "пары".
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Юную блогершу мама воспитывает сама. Она рассказала, что готовит дочь к модельному будущему и не видит ничего плохого в таком пиаре.
Отца Маханец также вызвали на допрос.
Кроме того, правоохранители хотят допросить и родителей Пая. Однако это произойдет через несколько дней, потому что они отказались общаться без адвокатов.
Что говорит полиция
- Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии, а также принуждению к участию в ее создании.
- Если вину родителей докажут, им грозит до 3 лет лишения свободы.
Скандал с блогерами-детьми Маханец и Пай: главное
- На своей странице в инстаграме 8-летняя киевская модель и блогерша Милана Маханец рассекретила свой "роман" с 13-летним блогером Пашей Паем. "Влюбленные" демонстрировали недетские объятия и поцелуи. Они даже приковали себя друг к другу цепью на 24 часа.
- Инцидент возмутил украинцев. Дело дошло и до детского омбудсмена Николая Кулебы. Он обратился в Офис генпрокурора, МВД и киберполицию.
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