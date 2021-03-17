Мама 8-летней Миланы Маханец после допроса в полиции заявила, что "роман" ее дочери и 13-летнего Паши Пая является постановкой. Детскую любовь в социальных сетях продвигают для пиара.

Женщина рассказала, что Милана познакомилась с Паем на своей фан-встрече. Для собственного пиара дети начали играть роль "пары".

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Юную блогершу мама воспитывает сама. Она рассказала, что готовит дочь к модельному будущему и не видит ничего плохого в таком пиаре.

Отца Маханец также вызвали на допрос.

Кроме того, правоохранители хотят допросить и родителей Пая. Однако это произойдет через несколько дней, потому что они отказались общаться без адвокатов.

Что говорит полиция

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии, а также принуждению к участию в ее создании.

Если вину родителей докажут, им грозит до 3 лет лишения свободы.