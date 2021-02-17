Ирина Каминская – мама Амины Окуевой – заявила, что прокуратура не приложила усилий, чтобы продлить срок пребывания под стражей Игоря Редькина. Мужчину подозревают в убийстве Окуевой.

В феврале 2021 году апелляционный суд отпустил Редькина под домашний арест.

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Каминская рассказала, что такое решение очень возмутило патриотов.

"Другие заключенные находятся и по два года под арестом в СИЗО. Есть множество примеров, когда люди сидят годами, ожидая приговора. Но тут неизвестно, как суд счел возможным выпустить под домашний арест человека, которого подозревают в тройном убийстве", – отметила мама Окуевой.

Каминская заявила: прокуратура знала, что Редькин вскоре может выйти из СИЗО. Однако никто ничего не сделал, чтобы подозреваемый все-таки остался под стражей.

По словам Каминской, прокуратура имела возможность обратиться в суд относительно этого. Мама Окуевой считает, что есть 2 объяснения: либо кто-то хотел, чтобы Редькина отпустили; либо это возмутительный непрофессионализм.

Женщина подчеркнула: ее до сих пор не пригласили ни на одно судебное заседание. Каминская признается, что хочет увидеть в Украине торжество правосудия и справедливости.

Вы же понимаете, что людям, которые убили мою дочь, важно не просто убить, а показать, что они в этой стране решают любые вопросы. Я не знаю, как они это делают, но у них это блестяще получается,

– призналась Каминская.

Обратите внимание! Амину Окуеву убили 30 октября 2017 года возле села Глеваха Киевской области. Злоумышленники расстреляли автомобиль, в котором находились Окуева и ее муж – Адам Осмаев.