Мать Миланы Маханец прокомментировала отношения своей 8-летней дочери с 13-летним парнем. Женщина заявила, что готовит дочь к карьере модели. Кроме того, заверила, что девочка не живет вместе со своим парнем.

Дарья Маханец наконец отреагировала на скандал, который разгорелся вокруг ее 8-летней дочери Миланы.

Читайте также Отношения 8-летней модели Миланы с 13-летним блоггером Пашей: все, что известно о скандале

Что о скандале говорит Дарья Маханец

Мне есть, что ответить недоброжелателям. Например, сегодня (16 марта – 24 канал) мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и дальше. Докажем, что ничего незаконного не сделали,

– отметила Дарья Маханец.

Женщина планирует также обращаться в киберполицию для того, чтобы она приняла меры касательно "тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию".

По словам Даши, ее дочь активно занимается блогерством. "Она – блогер-миллионник, модель. К ее жизни есть большой интерес", – отметила мать.

Дети не живут вместе

Кроме того, женщина прокомментировала информацию о том, что ее дочь якобы живет вместе с 13-летним парнем.

Это очень искаженная информация. Ребенок в сторис отметил, что она едет на ночлег к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали,

– пояснила Дарья.

Она также добавила, что ее дочь не знает о "скандальной информации, которая публикуется в соцсетях".

"Она не понимает этой агрессии, я не даю ей доступа к этой информации. Всем недоброжелателям я бы посоветовала никогда ничего не говорить о людях, которых они не знают", – подытожила Маханец.

Женщина надеется на развитие дочери именно в модельной сфере.

Обратите внимание Отношения 8-летней модели с 13-летним парнем: как родители делают детей объектами для педофилов