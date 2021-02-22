"Малята-путінята": у Криму вчергове мілітаризують дітей
У Криму російські окупанти вчергове сіють між дітьми свою пропаганду. Школярів одягають у форму російської армії, показують зброю окупаційного війська і проводять вишколи.
Источник:Телеграм-канал "Анатолій Штирлиц"
Черговий мілітарний захід пройшов у селі Поштовому Бахчисарайського району, що в окупованому Криму.
До речі Росія створила прецедент: через окупацію Криму існує загроза силової зміни кордонів у світі
За словами офіцера Генштабу Збройних сил України Анатолія Штефана, який веде телеграм-канал "Анатолий Штирлиц", окупований Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна.
Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди та мілітаризації українських дітей та підлітків,
– написав він.
Варто додати, що і школярі, і їхні наставники-пропагандисти під час цих мілітарних вишколів були без захисних масок і стояли впритул один до одного.
Російська армія в окупованому Криму
- У Севастополі на базі міського Будинку офіцерів у 2019 році створили так званий "будинок юнарміі". Військові дають школярам зброю та вчать з нею поводитись, розповідають про "славу російського війська та його подвиги".
- Так школярів Севастополя хочуть навчати "основам загальновійськової підготовки".
- Окупанти "заганяють" до російської армії й дорослих. Наприклад, у жовтні 2020 року росіяни на півострові вкотре оголосили призов до армії.
- Українців, які відмовляються йти в російську армію, окупанти засуджують до ув'язнень.
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