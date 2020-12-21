Чем ближе к Новому году и Рождеству – тем чаще некоторые люди жалуются на отсутствие праздничного настроения. В то же время из-за повседневных дел на атмосферу праздника настроиться не совсем легко.

Жители украинских городов рассказали о своем настроении в зимний период, а также – как они настраиваются к Рождеству и Новому году. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Настроение у киевлян

Некоторые жители столицы рассказали, что в 2020 году новогоднее настроение совсем не такое, как было в 2019 году. Однако благодаря близким людям и небольшим праздничным подаркам на Николая – настроение все же повышается.

"Встречайтесь с друзьями даже если вам не хочется вылезти из теплого одеяла. Смотрите вокруг, в частности на красивые елки, и все будет хорошо, "– поделилась своими секретами хорошего настроения жительница Киева Екатерина.

В то же время киевляне заверили, что в 2020 году, не принимая во внимание значительное количество больных, есть много чего хорошего. В частности люди научились создавать уют дома, ведь из-за карантинных ограничений провели там значительно больше времени.

Есть ли праздничное настроение в Житомире

Некоторые жители Житомира рассказали, что сейчас праздничного настроения нет, однако покупки подарков могут все изменить. В то же время некоторые горожане надеются, что следующий год будет лучше, а пандемия закончится.

Также в городе обратили внимание на то, что отсутствие праздничного настроения связано с тем, что нет снега и соответствующих мероприятий, которые обычно устраивают в зимнее время. Однако среди родителей в Житомире царит мнение, что праздничное настроение обязано быть.

Я мать двоих детей. Отсутствие новогоднего духа и новогоднего настроения означает, что я просто не мать. Те, у кого есть дети, поймут – есть праздник и его надо делать,

– рассказала жительница Житомира.

Что думают в Виннице

Некоторые жители Винницы также пожаловались на отсутствие новогоднего настроения именно из-за погоды. По их словам, в стране нет соответствующей атмосферы.

Погода не вдохновляет на новогоднее настроение, если бы была снежная зима – настроение было бы хорошее, сказали горожане. Также среди винничан есть люди, которые убеждены, что именно во время подготовки к рождественским праздникам должны появиться соответствующие настроения.



Винничане заверили, если бы была снежная зима – настроение было бы хорошее / Фото Wallpaper Safari

Что думают о праздничном настроении харьковчане

У харьковских студентов настроение в зимний период является не совсем хорошим, ведь скоро сессия. Однако они заверили, что как только завершится учебный год, то праздничное настроение сразу будет. Также молодежь рассказала, что радовалась бы больше, если бы в городе на улицах был снег, а не дождь.

В то же время горожане рассказали, что главным условием хорошего настроения во время приближения рождественских и новогодних праздников является именно присутствие рядом семьи. Также В Харькове отметили, что в создании праздничного настроения может помочь и присущая соответствующему периоду еда.

Какая позиция у жителей Тернополя

В Тернополе о праздничном настроении рассказали и пенсионеры, кое-кто отметил, что соответствующее настроение у него все время, ведь работы не так много и на пенсии можно немного отдохнуть.

Я желаю, чтобы этот Новый год дал нам вдохновения, здоровья и удачи. А люди – чтобы были более улыбчивы,

– поделилась своими пожеланиями к согражданам жительница Тернополя.

Также горожане добавили, что уже прилагают усилия для того, чтобы настроиться на праздник. В частности планируют купить новогоднюю елку и заниматься организацией соответствующих праздничных событий в кругу семьи.



В Тернополе рассказали о праздничном настроении / Фото Unsplash