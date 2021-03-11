Не ожидаем, что дело будет легким, – Малюська об иске Минюста о закрытии "Партии Шария"
Денис Малюська заявил, что Минюст подал иск о запрете "Партии Шария", основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и СБУ. ОАСК открыл против политсилы производство 11 марта.
Источник:Денис Малюська в фейсбуке
Министр юстиции отметил, что основания для подачи иска – многочисленные нарушения Конституции и законов Украины партией. А также Шарием, которого политсила указывает как своего "лидера".
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В то же время Денис Малюська сообщил, что нормативное основание иска – статья 21 Закона Украины "О политических партиях в Украине".
Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. "Партия Шария" выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц,
– заметил министр.
Глава Минюста добавил, что по материалам правоохранительных органов, "Партии Шария" "далеко не всегда" удавалось скрывать свою незаконную деятельность.
Первое заседание по делу состоится 6 апреля 2021 года.
Что известно о "Партии Шария": коротко
- По документам "Партия Шария" использует фамилию жителя Днепра Виктора Шария, а не пророссийского блогера Анатолия Шария.
- Мужчине заплатили 500 долларов за то, что он согласился "одолжить" свою фамилию.
- Интересно, что в октябре 2020 года днепрянин подал иск в суд с требованием запретить "Партию Шария".
- Виктор Шарий отметил, что "использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия". Однако уже в декабре он отказался от каких-либо претензий.
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