Денис Малюська заявил, что Минюст подал иск о запрете "Партии Шария", основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и СБУ. ОАСК открыл против политсилы производство 11 марта.

Министр юстиции отметил, что основания для подачи иска – многочисленные нарушения Конституции и законов Украины партией. А также Шарием, которого политсила указывает как своего "лидера".

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В то же время Денис Малюська сообщил, что нормативное основание иска – статья 21 Закона Украины "О политических партиях в Украине".

Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. "Партия Шария" выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц,

– заметил министр.

Глава Минюста добавил, что по материалам правоохранительных органов, "Партии Шария" "далеко не всегда" удавалось скрывать свою незаконную деятельность.

Первое заседание по делу состоится 6 апреля 2021 года.

Обратите внимание! Окружной административный суд Киева отреагировал на иск Министерства юстиции и открыл производство против "Партии Шария".

Что известно о "Партии Шария": коротко