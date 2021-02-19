Я разговаривал с Зеленским о НАБУ и Сытнике, – Малюська
Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект об увольнении руководителя Национального антикоррупционного бюро расследований Артема Сытника. Министр юстиции Денис Малюська обсуждал эту тему с Президентом Украины Владимиром Зеленским еще 12 – 15 января.
Источник:24 канал
Говорится о совещании касательно Международного валютного фонда и опции выполнения его требований. Об этом он рассказал в интервью "Перекрестный допрос".
К теме Сытник был раздражителем для Порошенко, стал им и для Зеленского, – Сыч
На совещании больше всего обсуждали НАБУ
По его словам, на этом совещании больше всего обсуждали НАБУ. Ведь нужно было принимать политические решения.
До этого у нас с президентом была согласована позиция касательно законопроекта, зарегистрированного в ноябре,
– отметил Малюська.
Тогда, как заметил министр, это устроило президента. По его согласованию Кабмин внес законопроект и зарегистрировал в парламенте, но это не сработало.
"В январе было другое совещание касательно МВФ. Президент имел план А – он рассчитывал на изменения в Конституции. Но мы не вписывались со сроками", – сказал Малюська.
Законопроект согласовали с МВФ
Он отметил, что среди участников встречи согласовали другой переговорный подход, в частности тот законопроект, который зарегистрировали ранее. Тогда его согласовали с МВФ и за это время внесли несколько изменений.
"Если и была какая-то эмоциональная история, недоразумение между президентом и Сытником, то я точно не участник этих разговоров", – добавил Малюська.
Увольнение Сытника: что известно
- Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает увольнение Сытника.
- Согласно документу, полномочия директора НАБУ будет исполнять его заместитель.
- Также в медиа появилась информация якобы о том, что увольнение Сытника просил президент Владимир Зеленский.
Поделиться новостью