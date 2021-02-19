Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект об увольнении руководителя Национального антикоррупционного бюро расследований Артема Сытника. Министр юстиции Денис Малюська обсуждал эту тему с Президентом Украины Владимиром Зеленским еще 12 – 15 января.

Говорится о совещании касательно Международного валютного фонда и опции выполнения его требований. Об этом он рассказал в интервью "Перекрестный допрос".

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На совещании больше всего обсуждали НАБУ

По его словам, на этом совещании больше всего обсуждали НАБУ. Ведь нужно было принимать политические решения.

До этого у нас с президентом была согласована позиция касательно законопроекта, зарегистрированного в ноябре,

– отметил Малюська.

Кстати говоря. В этом законопроекте было написано, что НАБУ создается в соответствии с законом, а не президентом. В то же время Сытник остается директором до тех пор, пока не изберут нового руководителя.

Тогда, как заметил министр, это устроило президента. По его согласованию Кабмин внес законопроект и зарегистрировал в парламенте, но это не сработало.

"В январе было другое совещание касательно МВФ. Президент имел план А – он рассчитывал на изменения в Конституции. Но мы не вписывались со сроками", – сказал Малюська.

Законопроект согласовали с МВФ

Он отметил, что среди участников встречи согласовали другой переговорный подход, в частности тот законопроект, который зарегистрировали ранее. Тогда его согласовали с МВФ и за это время внесли несколько изменений.

Отметим! Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал жесткие последствия увольнения Сытника.

"Если и была какая-то эмоциональная история, недоразумение между президентом и Сытником, то я точно не участник этих разговоров", – добавил Малюська.

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