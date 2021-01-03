В Мали взорвали французский БТР: есть погибшие
В Мали 2 января в очередной раз взорвали французский бронетранспортер. В результате есть погибшие и раненый.
Что известно о взрыве
В бронетранспортер попала самодельная взрывчатка, что и повлекло инцидент, сообщает leParisien.
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В момент взрыва военные выполняли миссию по разведке и сбору данных вблизи Менаки.
Что известно о жертвах
Двое французских военных погибли. Еще один мужчина получил ранение, однако сейчас его жизни ничего не угрожает.
Погибшие военные / Фото Armée de Terre
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям солдат.
Отметим, 28 декабря в Мали 3 французских военных подорвались на взрывчатке. Тогда группировка Аль-Каиды взяла на себя ответственность за это нападение.
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