В Мали 2 января в очередной раз взорвали французский бронетранспортер. В результате есть погибшие и раненый.

Что известно о взрыве

В бронетранспортер попала самодельная взрывчатка, что и повлекло инцидент, сообщает leParisien.

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В момент взрыва военные выполняли миссию по разведке и сбору данных вблизи Менаки.

Что известно о жертвах

Двое французских военных погибли. Еще один мужчина получил ранение, однако сейчас его жизни ничего не угрожает.



Погибшие военные / Фото Armée de Terre

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям солдат.

Отметим, 28 декабря в Мали 3 французских военных подорвались на взрывчатке. Тогда группировка Аль-Каиды взяла на себя ответственность за это нападение.

Обратите внимание! Французские солдаты участвуют в военных операциях Франции в Бархане в Мали против боевиков-исламистов.