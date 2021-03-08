Маленькие "спасатели" поздравили женщин на Ровненщине с праздником: трогательное видео
На Ровненщине дети, которых одели в форму спасателей, поздравили с праздником работниц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они вручили женщинам цветы и крепко обняли их.
Источник:ГСЧС Украины
Видео опубликовали на телеграм-канале службы. Отметили, что это был сюрприз от маленьких будущих спасателей.
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Растет достойная смена! Сюрприз от маленьких будущих спасателей ГСЧС Ровненской области прекрасной половине по случаю Международного женского дня", – написали в заметке.
Вы готовы к сюрпризу? Ребята, на выезд,
– сказал один из маленьких спасателей.
Дети в форме спасателей и с цветами в руках поздравляли женщин.
8 Марта в Украине: как отмечают
- По случаю праздника в Киеве стартовал традиционный марш женщин. Нынешний лозунг мероприятия: "У пандемии женское лицо".
- Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил с праздником. Он подчеркнул, что это день победы женщин над неравенством и несправедливостью.
- В цветочных магазинах ажиотаж. О ценах на цветы можно узнать по ссылке.
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