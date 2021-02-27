Алексей Данилов заявил, что украинская власть обсуждает идею ограничения максимальной продолжительности полномочий народного депутата. Их могут лимитировать двумя сроками.

Секретарь СНБО отметил, что достаточно двух сроков, чтобы показать людям свой профессионализм. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя сроками ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу,

– сказал Алексей Данилов.

Люди сидят в Верховной Раде годами

Секретарь Совета нацбезопасности добавил, что в Украине распространена практика годами сидеть в Верховной Раде. Одни и те же люди постоянно проходят в парламент, некоторые из них даже не меняют свое кресло.

По его словам, у нас "если в пяти политических партиях не побывал – это уже не политик".

Обратите внимание! Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 14 января 2021 года рекомендовал сократить общее количество нардепов до 300 человек. Соответствующий законопроект внес президент Владимир Зеленский еще в 2019 году.

Заседание СНБО: что известно

Алексей Данилов пришел на эфир программы после заседания СНБО 26 февраля.

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу рассмотрел 4 вопроса.

Во время заседания говорили о проекте государственной стратегии деоккупации Крыма, двойном гражданстве, состоянии реализации дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении присяги и применении санкций против 10 человек, которые предали Украину.

На брифинге после собрания Алексей Данилов отреагировал на то, что в Украине начал вещать телеканал "Первый независимый".

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