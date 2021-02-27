Максимум два срока, – Данилов о предложении ограничить полномочия нардепа
Алексей Данилов заявил, что украинская власть обсуждает идею ограничения максимальной продолжительности полномочий народного депутата. Их могут лимитировать двумя сроками.
Источник:24 канал
Секретарь СНБО отметил, что достаточно двух сроков, чтобы показать людям свой профессионализм. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
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Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя сроками ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу,
– сказал Алексей Данилов.
Люди сидят в Верховной Раде годами
Секретарь Совета нацбезопасности добавил, что в Украине распространена практика годами сидеть в Верховной Раде. Одни и те же люди постоянно проходят в парламент, некоторые из них даже не меняют свое кресло.
По его словам, у нас "если в пяти политических партиях не побывал – это уже не политик".
Заседание СНБО: что известно
- Алексей Данилов пришел на эфир программы после заседания СНБО 26 февраля.
- Совет национальной безопасности и обороны в пятницу рассмотрел 4 вопроса.
- Во время заседания говорили о проекте государственной стратегии деоккупации Крыма, двойном гражданстве, состоянии реализации дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении присяги и применении санкций против 10 человек, которые предали Украину.
- На брифинге после собрания Алексей Данилов отреагировал на то, что в Украине начал вещать телеканал "Первый независимый".
К слову Предали Украину: СНБО применит санкции против 10 человек
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