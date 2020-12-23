Микитасю продлили домашний арест
Высший антикоррупционный суд 23 декабря продлил меру пресечения бывшему президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю. Мужчина будет оставаться под домашним арестом еще 2 месяца.
Подозреваемому запрещено покидать жилье в ночное время с 23:00 до 07:00. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в фейсбуке.
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- Кроме того, Микитась должен носить электронный браслет и прибывать к детективу, прокурору, следователю по каждому требованию. Об изменении места жительства экс-застройщик также должен сообщать.
- Микитась не может общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
- Загранпаспорта Микитасю – у следствия.
Домашний арест продлили до 23 февраля 2021 года включительно.
Дело Нацгвардии: при чем здесь Микитась
- Микитася подозревают в причастности к махинациям с жильем для Нацгвардии.
- В 2016 – 2017 годах Нацгвардия заключила соглашение с "Укрбуд" об отказе от квартир и паркомест в Киеве в обмен на 65 квартир в доме, которые, собственно, сводил этот застройщик.
- Следствие утверждает, что стоимость этих квартир на 81,6 миллиона гривен меньше той, за которую Нацгвардия должна была получить квартиры.
- Поэтому в октябре 2019 года Микитасю сообщили о подозрении в незаконном присвоении имущества.
- В начале декабря ВАКС изменил Микитасю меру пресечения на домашний арест.
- Все потому, что застройщик согласился на сделку со следствием и пообещал компенсировать убытки государству.
- Да, Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 миллионов гривен, однако общая сумма ущерба составляет более 81 миллиона.
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