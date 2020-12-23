Высший антикоррупционный суд 23 декабря продлил меру пресечения бывшему президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю. Мужчина будет оставаться под домашним арестом еще 2 месяца.

Подозреваемому запрещено покидать жилье в ночное время с 23:00 до 07:00. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в фейсбуке.

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Кроме того, Микитась должен носить электронный браслет и прибывать к детективу, прокурору, следователю по каждому требованию. Об изменении места жительства экс-застройщик также должен сообщать.

Микитась не может общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

Загранпаспорта Микитасю – у следствия.

Домашний арест продлили до 23 февраля 2021 года включительно.

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