Максима Микитася взяли под стражу без права внесения залога
Бывшему нардепу и эк-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю избрали меру пресечения. Шевченковский райсуд Киева отправил его под стражу до 27 февраля без права внесения залога.
Ходатайство об избрании Микитасю меры пресечения рассматривали в течение 2 дней. Дело в том, что защита подозреваемого объявила отвод следственному судье, пишет 24 канал.
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Следовательно, избрание меры пресечения бывшему президенту "Укрбуда" перенесли на утро 31 декабря. Несмотря на то, что в 9 утра Микитась таки пришел в суд, на рассмотрение ходатайства в 11:00 ни он, ни его защитники не явились.
Микитася видели в суде в 9 утра / Фото " Сегодня"
На рассмотрение ходатайства о мере пресечения ни он, ни его защита не пришли / Фото "Сегодня"
Представители обвинения заявили ходатайство о принудительной доставке в суд Микитася, а также попросили суд обязать защиту явиться на заседание. Судья некоторое время находился в совещательной комнате, но в конце концов поддержал это ходатайство. Он поручил полиции принудительно доставить Максима Микитася на заседание. Правда, почти сразу после такого решения суда застройщик в сопровождении спецназовцев НАБУ сам вернулся туда.
В коротком комментарии журналистам он сообщил, что находился на допросе в полиции. Мол, его назначили на тот же час, что и избрание меры пресечения в суде. Допрос тоже касался дела о похищении человека.
Микитась вернулся в суд в сопровождении спецназовцев НАБУ: видео
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Что известно о деле, в котором Микитасю избрали меру пресечения:
- Максима Микитася подозревают в заказе похищения человека.
- Речь идет о похищении юриста столичной компании Олега Мирошниченко. Он в свое время работал на Микитася.
- В полиции и прокуратуре заявили, что у них есть достаточно оснований подозревать застройщика в организации похищения человека.
- САП, НАБУ и часть активистов уверены: это дело является следствием другого дела бывшего нардепа – коррупционного.
- В ней Микитася подозревают в хищении имущества Национальной гвардии. Он дал показания против заместителя главы ОПУ Олега Татарова и заявил: тот тоже причастен к делу.
- Интересно, что в НАБУ заявляли, что это подозрение Микитасю может помешать в расследовании дела против Татарова.
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