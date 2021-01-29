Украина уже сегодня может приблизиться на шаг к запрету пластиковых пакетов. В Верховной Раде планируют рассмотреть во втором чтении соответствующий законопроект об ограничении использования пакетов.

Источник: 24 канал

Один из авторов законопроекта Игорь Кривошеев, нардеп фракции "Слуга народа" и председатель подкомитета Комитета по вопросам экологической политики рассказал, что он означает. В частности, он отметил что речь не идет о полном запрете.

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По его словам, запретят не все пакеты. Под ограничения не будут попадать, например, пакеты для мусора, для фасовки свежего мяса и рыбы – их нечем заменить.

Ограничение необходимо, чтобы уменьшить статистику по использованию пакетов. Украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов в год, тогда как в Евросоюзе – это 90 пакетов,

– объяснил нардеп.

Соответственно, эту статистику можно улучшить. Тогда мы не будем генерировать огромное количество мусора, подчеркнул депутат.

Альтернативы

"С другой точки зрения – это не запрет. Это ограничение, которое будет стимулировать уменьшение использования. Есть много альтернатив – экосумки, бумажные пакеты, есть и украинская технология – пакеты из отходов кукурузы", – рассказал Кривошеев.

Что известно о законопроекте? В документе предлагается запретить с 1 января 2022 года распространять пластиковые пакеты в магазинах и ресторанах толщиной до 50 мкм.

Также предлагают запретить оксоразлагаемые пластиковые пакеты, которые при контакте с кислородом разлагаются на микропластик.

Почему это важно

Ежегодно 1 миллион птиц и 100 тысяч животных умирают, путая пакеты с едой.

Лишь около 6% от общего количества пакетов перерабатываются – остальные годами лежат на свалках, или еще хуже – в природе.

Микропластик вредит не только окружающей среде, но и организму человека.

К тому же пластиковые пакеты уже запретили в 33 странах мира.

Еще 53 страны ввели частичный запрет или ввели налог на одноразовые пакеты.

Смотрите видео: нардеп о законопроекте о пластиковых пакетах