Залучення США до всіх можлих форматів, – Маркарова про головне завдання від Зеленського
Оксана Маркарова розповіла, що її головним завданням на посаді пані посла України у США є залучити Штати до усіх можливих форматів. Зокрема, мовиться про оборонну та політичну сферу.
Источник:LB
Маркарова зауважила, що варто робити те саме, що й робили, однак у рази більше, а також додати нове. Україна має максимально підняти на новий рівень двосторонні відносини зі Штатами.
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Перше – активніше залучення Америки до всіх можливих форматів. Це стосується як політичної, так і оборонної сфери України. Ми маємо максимально підняти на новий рівень наші двосторонні відносини, – зауважила Маркарова.
Що ще сказала пані посол
- Ефективність співпраці України та США залежить не лише від контактів по лінії двох президентів чи глав МЗС.
- Її можуть забезпечити лише сотні та іноді навіть тисячі форматів, які працюють іноді на рівнях заступників, бюрократів різного рангу, окремих центрів.
Призначення Маркарової: деталі
- 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову на посаду пані посла України у США.
- Маркарова зізналася, що пропозиція обійняти цю посаду стала для неї несподіваною. Призначення посадовиці ініціював глава МЗС України Дмитро Кулеба.
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