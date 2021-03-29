Украинские СМИ провели расследование в отношении дорогого гардероба Максима Степанова. Они обнаружили у него куртку марки Kiton. Однако сам глава министерства здравоохранения такие слухи опроверг.

По данным журналистов, Степанова еще в 2019 году видели в одежде этого бренда за 11 тысяч долларов. Теперь он вроде бы приобрел пальто синего цвета из коллекции осень-зима 2020 года.

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Как Степанов отреагировал на слухи

В интервью Степанов заверил, что такой куртки – нет. Он считает, что она существует "в больном воображении" украинских политиков. По его мнению, ни один здоровый человек не может серьезно относиться к покупке одежды за такие "идиотские" деньги.

Ее не просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд,

– подчеркнул министр здравоохранения.

Что случилось в парламенте

Нардеп из "Слуги народа" Гео Лерос на заседании правительства задал вопрос министру. Между ними возник спор.

Когда в Украине сотни людей гибнут из-за COVID-19, Вы (Максим Степанов – 24 канал) 2 недели назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. Тепло в ней или нет?

– спросил Лерос.

Также он назвал главу Минздрава "ходячим фейком". Степанов ответил, что депутату присуще хамство.