Полный абсурд, – Степанов отреагировал на слухи о своей куртке за 620 тысяч гривен
Украинские СМИ провели расследование в отношении дорогого гардероба Максима Степанова. Они обнаружили у него куртку марки Kiton. Однако сам глава министерства здравоохранения такие слухи опроверг.
Источник:"Радио Свобода"
По данным журналистов, Степанова еще в 2019 году видели в одежде этого бренда за 11 тысяч долларов. Теперь он вроде бы приобрел пальто синего цвета из коллекции осень-зима 2020 года.
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Как Степанов отреагировал на слухи
В интервью Степанов заверил, что такой куртки – нет. Он считает, что она существует "в больном воображении" украинских политиков. По его мнению, ни один здоровый человек не может серьезно относиться к покупке одежды за такие "идиотские" деньги.
Ее не просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд,
– подчеркнул министр здравоохранения.
Что случилось в парламенте
Нардеп из "Слуги народа" Гео Лерос на заседании правительства задал вопрос министру. Между ними возник спор.
Когда в Украине сотни людей гибнут из-за COVID-19, Вы (Максим Степанов – 24 канал) 2 недели назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. Тепло в ней или нет?
– спросил Лерос.
Также он назвал главу Минздрава "ходячим фейком". Степанов ответил, что депутату присуще хамство.
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