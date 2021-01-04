Николаевский депутат Невенчанный загремел в "Миротворец" из-за Путина в поздравлении
Депутат Николаевского областного совета от ОПЗЖ Максим Невенчанный попал в базу "Миротворца" после того, как обнародовал свое новогоднее сообщение с поздравлением российского президента Путина. В досье, которое уже появилось на сайте, Невенчанного называют провокатором и сообщником российских оккупантов.
Также в базе "Миротворца" Невенчанного называют пропагандистом "русского мира" и обвиняют в отрицании российской агрессии. Тем временем депутат пытается соответствовать статусу "провокатора".
Ранее Депутат из Николаева опубликовал в фейсбуке новогоднее поздравление Путина
Дело в том, что на своей фейсбук-странице он обнародовал очередное сообщение, в котором заступается за Россию.
На мой новогодний пост с фотографией Путина обрушился шквал патриотов по указке... Представьте себе что произойдет, если вдруг выяснится, что украинская идея сегодняшней и вчерашней власти в Украине в том, чтобы воевать и бомжевать. Если же говорить более академично, то можно сказать иначе. Продать остатки собственности заокеанским партнерам, а обвинить в нищете Россию. И туда же канализировать возмущение,
– написал он.
Похоже, история с Путиным Невенчанного так ничего и не научила. Под его новым сообщением уже появилось более половины тысячи возмущенных комментариев украинцев.
Профайл Невенчанного в базе "Миротворца" / Скриншот
Очередное провокационное сообщение Невенчанного / Скриншот
Сообщение Невенчанного с Путиным: что известно
- Дело в том, что депутат Николаевского облсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Максим Невенчанный праздновал Новый год по московскому времени. Более того – решил поприветствовать украинцев изображением Владимира Путина.
- Невенчанный сфотографировал экран телевизора, на котором транслировалось новогоднее поздравление Путина и написал над ним "С Новым годом!".
- Это возмутило многих людей. В комментариях под публикацией пользователи призвали депутата отправляться в Россию.
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