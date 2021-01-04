Депутат Николаевского областного совета от ОПЗЖ Максим Невенчанный попал в базу "Миротворца" после того, как обнародовал свое новогоднее сообщение с поздравлением российского президента Путина. В досье, которое уже появилось на сайте, Невенчанного называют провокатором и сообщником российских оккупантов.

Также в базе "Миротворца" Невенчанного называют пропагандистом "русского мира" и обвиняют в отрицании российской агрессии. Тем временем депутат пытается соответствовать статусу "провокатора".

Ранее Депутат из Николаева опубликовал в фейсбуке новогоднее поздравление Путина

Дело в том, что на своей фейсбук-странице он обнародовал очередное сообщение, в котором заступается за Россию.

На мой новогодний пост с фотографией Путина обрушился шквал патриотов по указке... Представьте себе что произойдет, если вдруг выяснится, что украинская идея сегодняшней и вчерашней власти в Украине в том, чтобы воевать и бомжевать. Если же говорить более академично, то можно сказать иначе. Продать остатки собственности заокеанским партнерам, а обвинить в нищете Россию. И туда же канализировать возмущение,

– написал он.

Похоже, история с Путиным Невенчанного так ничего и не научила. Под его новым сообщением уже появилось более половины тысячи возмущенных комментариев украинцев.



Профайл Невенчанного в базе "Миротворца" / Скриншот



Очередное провокационное сообщение Невенчанного / Скриншот

Сообщение Невенчанного с Путиным: что известно