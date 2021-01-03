Депутат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невенчанный праздновал Новый год по московскому времени. Кроме этого, он решил поздравить украинцев портретом Владимира Путина.

В ночь на 1 января депутат Николаевского облсовета сделал скриншот новогоднего поздравления Владимира Путина на фоне Кремля. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице. К слову 2021 – последний год Путина у власти: что ждет Россию "С Новым годом", – написал Максим Невенчанный на русском языке.

Новогоднее поздравление Невенчанного / Скриншот Такое приветствие возмутило многих людей. В комментариях под публикацией пользователи призвали депутата отправляться в Россию. Кроме этого, кто-то даже вспомнил СБУ, чтобы обратили внимание на выходку Невенчанного. Комментарии под "приветствием" Невенчанного / Скриншот