Нардеп из "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что семья главного командира УПА Романа Шухевича якобы не спасла от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку.

Источник: фейсбук Максима Бужанского

Он обвинил Соломию Бобровскую из "Голоса" во лжи, когда нардеп рассказывала историю семьи Шухевича.

Важно Трагедия Освенцима: Папа Римский почтил жертв и предостерег от повторения Холокоста

Позиция Бужанского

Нардеп заявил, что Бобровская "врет с парламентской трибуны" о том, как семья Шухевича спасала еврейскую девочку.

Тысячу раз разоблачен миф, которым не удастся бросить тень на наше голосование за украинцев-праведников мира, которые спасали евреев,

– написал Бужанский.

Что стоит знать об истории семьи Шухевича

Как пишет BBC Украина, с сентября 1942 по февраль 1943 года жена главного командира УПА Романа Шухевича Наталья прятала в своем доме соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг. В те времена нацисты массово убивали евреев.

Ирину Райхенберг. В те времена нацисты массово убивали евреев. Сын Романа Шухевича Юрий вспоминал, что в начале войны семья Шухевичей жила во Львове, где их соседями была еврейская семья Вольфа и Розы Райхенберг. Их старшую дочь Ирму немцы застрелили на улице, а младшая Ирина начала жить в семье Шухевичей, она готовилась пойти в школу.

она готовилась пойти в школу. Роман Шухевич помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Васильевны Рыжко. Для этого даже пришлось изменить ее год рождения. В соответствии с новыми документами Ирина значилась дочерью погибшего советского офицера.

После ареста Натальи Шухевич в 1943 году Гестапо, Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют, где Ирина и находилась до конца войны, пережив немецкую оккупацию и Холокост.

Заметим, что Верховная Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Соответствующее постановление поддержали 344 народных депутата.