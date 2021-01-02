Макрон приедет в Украину, а Зеленский планирует визит в США, – ОП
Президент Франции Эммануэль Макрон должен приехать в Украину в первой половине 2021 года. А Владимир Зеленский хочет осуществить официальный визит в Соединенные Штаты.
Украина планирует в 2021 году принимать визиты иностранных лидеров и осуществлять свои. Об этом заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник главы государства Игорь Жовква сообщил в статье "Зеркала недели".
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Визиты каких иностранных лидеров в Украину запланированы
- в первой половине 2021 года Украина планирует провести переговоры на самом высоком уровне во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона. В Офисе Президента ожидают, что тогда удастся начать ряд новых экономических проектов.
- Также Киев ожидает приезда премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
Активное сотрудничество планируют со США и Германией
- Учитывая предстоящие осенью 2021 года парламентские выборы в Германии, украинская дипломатия будет работать над закреплением в избирательных программах немецких партий "украинского вопроса". Речь идет о позициях по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Украина ставит целью построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе и на высшем.
На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США,
– отметил Жовква.
По его словам, Украина нарабатывает Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году.
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