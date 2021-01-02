Президент Франции Эммануэль Макрон должен приехать в Украину в первой половине 2021 года. А Владимир Зеленский хочет осуществить официальный визит в Соединенные Штаты.

Украина планирует в 2021 году принимать визиты иностранных лидеров и осуществлять свои. Об этом заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник главы государства Игорь Жовква сообщил в статье "Зеркала недели".

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Визиты каких иностранных лидеров в Украину запланированы

в первой половине 2021 года Украина планирует провести переговоры на самом высоком уровне во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона . В Офисе Президента ожидают, что тогда удастся начать ряд новых экономических проектов.

. В Офисе Президента ожидают, что тогда удастся начать ряд новых экономических проектов. Также Киев ожидает приезда премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Справка. Владимир Зеленский ездил с официальным визитом во Францию в июне 2019 года. В ноябре того же года Офис Президента сообщил, что Зеленский и Макрон договорились о визите лидера Франции в Украину.

Активное сотрудничество планируют со США и Германией

Учитывая предстоящие осенью 2021 года парламентские выборы в Германии , украинская дипломатия будет работать над закреплением в избирательных программах немецких партий "украинского вопроса". Речь идет о позициях по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

, украинская дипломатия будет работать над закреплением в избирательных программах немецких партий "украинского вопроса". Речь идет о позициях по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина ставит целью построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе и на высшем.

На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США,

– отметил Жовква.

По его словам, Украина нарабатывает Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году.

Обратите внимание! Зеленский ранее договаривался об официальном визите в Вашингтон с Дональдом Трампом. Однако он так и не состоялся. Украинский лидер надеется на более активное сотрудничество с Соединенными Штатами уже при президентстве Байдена.