Отставной офицер министерства внутренних дел Беларуси Игорь Макар уже пакует чемоданы, чтобы приехать в Киев. Он будет свидетельствовать по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Такую информацию он рассказал белорусскому телеканалу "Белсат". Об этом сообщает 24 канал.

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Рассчитывает на открытие дела

Офицер из спецподразделения "Алмаз" рассчитывает на то, что соответствующее уголовное дело откроют в России. Ведь на момент проведения совещания, то есть на 2012 год, Шеремет жил на территории этой страны.

Я бы хотел, чтобы Россия очень сильно отреагировала на эти публикации, прекратила любую поддержку Александра Лукашенко и этого диктаторского режима. И, конечно, открыла нам глаза на преступление, которое произошло с Павлом Шереметом,

– отметил Макар.

Россия может отказаться

Впрочем Россия вряд ли решится на подобные расследование, отметил телеканал. В то же время, еще три человека, на которых планировалось покушение, находятся в Германии. Сейчас украинские правоохранители проводят анализ слитой аудиозаписи.

Отметим! Белорусская журналистка Ирина Халип узнала на "белорусских пленках" голос одного из вероятных заказчиков убийства Павла Шеремета. Это также подтвердил ее муж, который принимал участие в демонстрациях.

Журналист Дмитрий Гнап сомневается, что будет нормальное расследование. "В принципе, в Украине возможно определение правды в этом деле и выход не только на исполнителей, но и на заказчиков убийства, если таковыми являются белорусские спецслужбы и лично президент Лукашенко. Но при министре Авакова это вряд ли возможно", – он добавил.

Убийство Шеремета: коротко