Свидетельствовать по делу Шеремета: офицер, сливший "белорусские пленки", приедет в Киев
Отставной офицер министерства внутренних дел Беларуси Игорь Макар уже пакует чемоданы, чтобы приехать в Киев. Он будет свидетельствовать по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
Такую информацию он рассказал белорусскому телеканалу "Белсат". Об этом сообщает 24 канал.
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Рассчитывает на открытие дела
Офицер из спецподразделения "Алмаз" рассчитывает на то, что соответствующее уголовное дело откроют в России. Ведь на момент проведения совещания, то есть на 2012 год, Шеремет жил на территории этой страны.
Я бы хотел, чтобы Россия очень сильно отреагировала на эти публикации, прекратила любую поддержку Александра Лукашенко и этого диктаторского режима. И, конечно, открыла нам глаза на преступление, которое произошло с Павлом Шереметом,
– отметил Макар.
Россия может отказаться
Впрочем Россия вряд ли решится на подобные расследование, отметил телеканал. В то же время, еще три человека, на которых планировалось покушение, находятся в Германии. Сейчас украинские правоохранители проводят анализ слитой аудиозаписи.
Журналист Дмитрий Гнап сомневается, что будет нормальное расследование. "В принципе, в Украине возможно определение правды в этом деле и выход не только на исполнителей, но и на заказчиков убийства, если таковыми являются белорусские спецслужбы и лично президент Лукашенко. Но при министре Авакова это вряд ли возможно", – он добавил.
Убийство Шеремета: коротко
- Журналиста Павла Шеремета убили в Киеве в 2016 году, подложив взрывчатку в его автомобиль.
- На брифинге 12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков назвал трех подозреваемых в убийстве – военнослужащего Андрея Антоненко, кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- После того, как аудиозапись Макара попала в сеть и приобрела огласку, украинское МВД признало, что владеет этими показаниями еще с декабря прошлого года.
- Впрочем глава ведомства Аваков продолжает настаивать, что на ход дела подозреваемых военных и волонтеров это не повлияет. Мол, аудиозапись касается заказчика и является совсем другимотдельным делом.
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