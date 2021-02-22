В США в последнее время активно обсуждают закрытие каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Бывший посол США в России Майкл МакФол подчеркнул, что защищает это решение.

Такое мнение дипломат и директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета озвучил во время онлайн дискуссии Киевского форума безопасности.

Важно Когда покажут доказательства финансирования медведчуковских каналов из ОРДЛО: ответ Подоляка

МакФол подчеркнул, что решение Украины о закрытии каналов с пророссийской риторикой является правильным.

Либералы с маленькой буквы л всегда говорят: это несправедливо, это неправильно. Я категорически не соглашаюсь с этим. Когда идет война, так и надо действовать. И я защищаю это решение,

– заявил он

Также он отметил, что сейчас в мире идет борьба демократий с автократиями и "линия фронта в этой битве проходит сейчас через Украину". Майкл МакФол напомнил слова убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова, который говорил, что если хотите помочь либералам и демократам в России, способствуйте победе демократии в Украине.

"Эта победа как нельзя лучше поможет развенчать путинский имперский миф о том, что люди в этом регионе мира хотят сильной руки, хотят диктатуры. Ничто так не будет способствовать уничтожению идеологии путинизма, как демократическая Украина", – резюмировал дипломат.

Обратите внимание! Киевский Форум – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности.

Блокировка каналов Медведчука: главное

2 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. В тот же день СМИ прекратили работу.

против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. В тот же день СМИ прекратили работу. Глава СБУ Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации СНБО принять соответствующее решение о введении санкций. Причиной для этого стали многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.

Заметим, что после этого СНБО наложил санкции и на самого Виктора Медведчука, а также его жену Оксану Марченко. Соединенные Штаты Америки положительно отреагировали на это решение и подчеркнули, что поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.