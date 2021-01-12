В Украину 12 января приехала президент Молдовы Майя Санду. Это ее первый официальный визит в нашу страну на посту главы государства.

Президент Молдовы уже встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским и планирует встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым. Об этом сообщает 24 канал.

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Главная цель Майи Санду это стремление наладить отношения между Молдовой и Украиной. Ведь последние 4 года на уровне президентов не было никаких встреч, все из-за откровенной пророссийской позиции предыдущего президента Игоря Додона.

Чем займется Майя Санду в Украине

11:00 – состоится официальная церемония встречи.

13:00 – церемония подписания украинско-молдавских двусторонних документов.

13:10 – разговор Владимира Зеленского и Майи Санду с представителями СМИ.

Обратите внимание! Во время инаугурация 24 декабря 2020 года Майя Санду во время инаугурации заговорила на украинском. Она это сделала из-за того, что в Молдове живут 6,6% украинцев.

Майя Санду в Украине: смотрите прямую трансляцию на 24 канале