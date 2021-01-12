Майя Санду приехала в Украину: видео встречи с Зеленским
В Украину 12 января приехала президент Молдовы Майя Санду. Это ее первый официальный визит в нашу страну на посту главы государства.
Президент Молдовы уже встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским и планирует встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым. Об этом сообщает 24 канал.
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Главная цель Майи Санду это стремление наладить отношения между Молдовой и Украиной. Ведь последние 4 года на уровне президентов не было никаких встреч, все из-за откровенной пророссийской позиции предыдущего президента Игоря Додона.
Чем займется Майя Санду в Украине
- 11:00 – состоится официальная церемония встречи.
- 13:00 – церемония подписания украинско-молдавских двусторонних документов.
- 13:10 – разговор Владимира Зеленского и Майи Санду с представителями СМИ.
Майя Санду в Украине: смотрите прямую трансляцию на 24 канале
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