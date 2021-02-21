Майдан уже был началом войны, – Забужко
Писательница Оксана Забужко считает, что в Украине допустили концептуальную ошибку, когда разделили Майдан и войну на Донбассе. Майдан уже был началом войны.
Источник:"Радио Свобода"
Небесная Сотня является первыми героями российско-украинской войны.
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Ну, слушайте, весь Киев знал, что на Майдане были русские, весь Киев знал, что неизвестные снайперы с русским акцентом сняли этаж в гостинице "Украина". Приехали, постреляли, поехали,
– подчеркнула Забужко.
Писательница отметила, что не хочет подменять собой следствие, однако на Майдане все всё видели.
Что еще сказала Забужко
В Киеве пытались реализовать сценарий, который потом воплотили в Донецке.
Этот же сценарий пробовали воплотить в Одессе, Харькове, Запорожье, Николаеве, всех городах, назначенных на так называемую "Новороссию".
Каждый город может рассказать свою историю борьбы, однако Майдан в Киеве стал местом первого взрыва.
"Просто киевский Майдан был вот этим первым взрывом, в котором мы, сами того не зная, не подозревая всего масштаба козней врага, потому что это гибридная война, это война спецслужб, это война хитрых сценариев, когда «ихтамнет», и когда все делается будто за кулисами", – отметила Забужко.
По словам писательницы, Майдан сорвал маску с этой самой российской войны.
Украине в память о 20 февраля осталось доказательство – медаль "За взятие" Крыма, датированную этим числом. Забужко подчеркнула: это доказательство страна может предъявить "хоть в Гааге, хоть на Страшном суде".
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