Майдан спас Украину от Януковича и России, – Овдиенко
Прошло 7 лет от той даты, когда герои Небесной Сотни положили свои жизни, чтобы Украина изменилась к лучшему. Значимость тех событий для истории нашего государства трудно переоценить.
Источник:24 канал
После февральских событий 2014 года Украина действительно стала вообще другой страной. Об этом рассказал Артем Овдиенко в блоге "Мысли мои тихие".
Полный выпуск блога Тщетных жертв не бывает: Революция Достоинства радикально изменила Украину
Как изменилась Украина
По его словам, с тех пор изменилась власть – верхушка (вместе с президентом) сбежала за границу. Также изменился вектор развития государства – от России Украина снова развернулась в сторону Запада.
Изменились и ценности – Майдан научил нас поддерживать и помогать друг другу. Майдан показал нам, что мы нация, а не толпа. Майдан показал нам, что украинцы готовы жертвовать собой ради других,
– отметил Овдиенко.
Почему нам нужен был Майдан
Евромайдан, как заметил журналист, был нужен Украине хотя бы потому, что он:
- помешал семье Виктора Януковича окончательно разворовать Украину;
- помешал продать Украину Владимиру Путину, то есть Революция Достоинства действительно спасла нас от повторения судьбы Беларуси (где сейчас у власти кровавый диктатор, а сама страна фактически под управлением России);
- спас от болота "Русского мира".
Овдиенко подчеркнул: "Наши революции, наши желания изменить страну к лучшему срабатывают, даже если нам кажется, что результата нет, даже если нам кажется, что все достижения очередной революции мы в очередной раз потеряли".
Как Украина изменилась за 7 лет смотрите видео
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