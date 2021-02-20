Прошло 7 лет от той даты, когда герои Небесной Сотни положили свои жизни, чтобы Украина изменилась к лучшему. Значимость тех событий для истории нашего государства трудно переоценить.

После февральских событий 2014 года Украина действительно стала вообще другой страной. Об этом рассказал Артем Овдиенко в блоге "Мысли мои тихие".

Полный выпуск блога Тщетных жертв не бывает: Революция Достоинства радикально изменила Украину

Как изменилась Украина

По его словам, с тех пор изменилась власть – верхушка (вместе с президентом) сбежала за границу. Также изменился вектор развития государства – от России Украина снова развернулась в сторону Запада.

Изменились и ценности – Майдан научил нас поддерживать и помогать друг другу. Майдан показал нам, что мы нация, а не толпа. Майдан показал нам, что украинцы готовы жертвовать собой ради других,

– отметил Овдиенко.

Почему нам нужен был Майдан

Евромайдан, как заметил журналист, был нужен Украине хотя бы потому, что он:

помешал семье Виктора Януковича окончательно разворовать Украину;

помешал продать Украину Владимиру Путину, то есть Революция Достоинства действительно спасла нас от повторения судьбы Беларуси (где сейчас у власти кровавый диктатор, а сама страна фактически под управлением России);

спас от болота "Русского мира".

Заметим! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что строительство Музея Революции Достоинства начнется уже в 2021 году.

Овдиенко подчеркнул: "Наши революции, наши желания изменить страну к лучшему срабатывают, даже если нам кажется, что результата нет, даже если нам кажется, что все достижения очередной революции мы в очередной раз потеряли".

Как Украина изменилась за 7 лет смотрите видео