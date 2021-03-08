Опыт Беларуси довольно недвусмысленно иллюстрирует, чем могло обернуться поражение Майдана. Проигравшие 7 лет назад – до сих пор пытаются играть в "условный способ".

Они ставят Майдану в вину потерю Крыма и Донбасса. Об этом сказал Павел Казарин в своем блоге "Грани правды".

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"Все эти разговоры призваны отвлечь внимание от главного – Майдан был единственной преградой для узурпации власти", – подчеркнул журналист.

Он напомнил, что зимой 2013 года это почти случилось. В это время власти спорили лишь о финальной редакции сценария. Он объяснил:

"Кто-то предлагал отдать выборы президента на откуп парламенту. Кто-то – повысить возрастной ценз для кандидатов. Если бы улица не вмешалась – четвертый президент вполне мог бы оказаться для Украины последним", – считает Казарин.

Если бы Майдан проиграл: сценарий Беларуси

Журналист также добавил, если бы протест потерпел поражение – эти годы мы могли бы прожить по сценарию Беларуси. Это значит, что:

активистам грозила бы тюрьма;

оппозиции – эмиграция;

независимой прессе – уничтожение;

России не было бы нужды вмешиваться в Крым и на Донбасс – по той простой причине, что ей досталась бы вся страна.

"Это было бы неизбежно. Потому что расправа над оппозицией неизбежно бы отрезала Виктору Януковичу путь на запад", – сказал Казарин.

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Он подытожил, что в подобных условиях он был бы обречен упасть в подставленные ладони Кремля. Подобно тому, как сейчас, в них окончательно попал Александр Лукашенко.

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