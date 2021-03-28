Немецкие нацисты отличились борьбой со стремлением людей к знаниям – то есть, антиинтеллектуализмом. Этим же сейчас и занимается российский президент Владимир Путин.

Такое мнение высказал журналист Юрий Мацарский в своем блоге "Большой мир". Он объяснил, чем Путин сейчас похож на Гитлера.

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По его словам, истинным арийцам не надо было слишком уж напрягать мозг. Дело в том, что за них все уже решили и спланировали – фюрер и партия.

Журналист отметил, что воспитанные в презрении к умственной деятельности, молодые нацисты не ставили вопросов ни тогда, когда чинили расправы над теми, кого партия назвала врагом, ни тогда, когда та же партия отправляла их, как пушечное мясо, на убой.

Стремление путинской стаи подчинить себе интернет и медиа – отсюда же, из желания воспитать из граждан послушное стадо,

– считает Мацарский.

Что сейчас делает Путин

Он добавил, что для этого людям надо каждый день скармливать "информационную жвачку" о великих свершениях славного прошлого и прекрасных планах на светлое будущее. Также следить за тем, чтобы ничего другого к потребителям не попадало.

"Гордиться таким невежеством – значит вдохновлять современных гитлеров. Подчеркивать свою принадлежность к сторонникам теорий заговоров – демонстрировать новым потенциальным фюрерам, что им есть на кого опереться", – подытожил Мацарский.

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