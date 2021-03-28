Німецькі нацисти відзначилися боротьбою з прагненням людей до знань – тобто, антиінтелектуалізмом. Цим же зараз і займається російський президент Володимир Путін.

Таку думку висловив журналіст Юрій Мацарський у своєму блозі "Большой мир". Він пояснив, чим Путін зараз схожий до Гітлера.

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За його словами, істинним арійцям не треба було надто вже напружувати мозок. Річ у тім, що за них все вже вирішили і спланували – фюрер та партія.

Журналіст зазанчив, що виховані в презирстві до розумової діяльності, молоді нацисти не ставили питань ні тоді, коли чинили розправи над тими, кого партія назвала ворогом, ні тоді, коли та ж партія відправляла їх, як гарматне м'ясо, на забій.

Прагнення путінської зграї підпорядкувати собі інтернет і медіа – звідси ж, з бажання виховати з громадян слухняне стадо,

– вважає Мацарський.

Що зараз робить Путін

Він додав, що для цього людям треба кожен день згодовувати "інформаційну жуйку" про великі звершення славного минулого і прекрасних планах на світле майбутнє. Також стежити за тим, щоб нічого іншого до споживачам не потрапляло.

"Пишатися таким невіглаством – отже надихати сучасних гітлерів. Підкреслювати власну приналежність до прихильників теорій змов – демонструвати новим потенційним фюрерам, що їм є на кого спертися", – підсумував Мацарський.

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