Головний спеціаліст Держпродспоживслужби в Одеській області, якого 8 лютого затримали працівники СБУ, виявився підлеглим люстрованого у 2014 році колишнього керівника податкової міліції Луганщини.

За даними джерел 24 каналу у правоохоронних органах, головним фігурантом справи щодо одержання неправомірної вигоди є керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Ярослав Стратович.

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Згідно з відкритими даними, його було призначено на вакантну посаду керівницею Держпродспоживслужби Владиславою Магалецькою лише 23 грудня 2020. А вже за 2 місяці після цього незаконні дії чиновника вже задокументували правоохоронці.



Стратович працював у податковій міліції / Фото 24 каналу

Вимагав гроші за сертифікацію всього імпорту та експорту

Як стверджують правоохоронці, за такий вкрай короткий час Стратович встиг фактично обкласти даниною взагалі всіх підприємців, які займаються завезенням до України або вивезенням з неї фактично будь-якого товару, що має проходити перевірку Держпродспоживслужби.

Цінники були різними та залежали від товарів. Якщо хтось, наприклад, завозить 100 троянд, має сплатити 10 тисяч гривень. А якщо мова йде про якісь по-справжньому великі вантажі, за їх сертифікацію могли вимагати по 20 тисяч доларів. Оборудка, яку впровадили посадовці в Одеській області, була вкрай масштабною. Затриманий сьогодні посадовець діяв за наказом Стратовича,

– зазначив співрозмовник 24 каналу.

Загрожували виявленими правопорушеннями

За даними слідчих, чиновник та його підлеглі діяли за однією схемою:

пояснювали власникам продукції, що ввезти їх до України зможуть зі значною затримкою, оскільки доведеться проводити дуже довгі експертизи;

казали про те, що обов'язково знайдуть порушення, тому товар взагалі можуть вилучити;

пропонували сплатити гроші за отримання швидкої сертифікації.

Люстрований за оборудки

Ярослав Стратович, який є головним фігурантом оборудки, до 2012 року працював у податковій міліції Луганської області на посаді заступника начальника управління. У 2014 році до нього застосували процедуру люстрації. Але перед призначенням на посаду в Одеській області ніяких перевірок на цей момент кандидатура Стратовича не проходила.



Інформацію про призначення чиновника викали на сайті Держпродспоживслужби 23 грудня 2020 / Фото 24 каналу

24 грудня 2020, через день після призначення, він написав заяву на проведення перевірки згідно з законом про очищення влади.



Стратович написав заяву на перевірку вже після призначення / Фото 24 каналу

Як кажуть експерти, подібні заяви пишуть лише для імітації прозорих призначень, оскільки сама перевірка, за бажанням окремих осіб, може тривати роками. При цьому потрібна людина увесь цей час може обіймати різні посади.

Наразі Стратович є фігурантом досудового розслідування. Його ще не затримали.