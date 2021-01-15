Львовянин заблудился в Карпатах: спасатели ищут его 2 день подряд
На Закарпатье во время восхождения на гору Поп-Иван заблудился 25-летний львовянин. Спасатели 2 день подряд пытаются найти его.
В Карпатах заблудился мужчина: что известно
Заблудился турист из Львова в Раховском районе во время прохождения туристического маршрута на гору Поп-Иван. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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К спасателям сообщение о заблудившемся 25-летнем мужчине поступило 14 января, в 13:00.
Тогда же начали поиски, однако в 21:20 их пришлось остановить из-за неблагоприятной погоды. В горах началась сильная метель, высота снежного покрова достигла 1 метра, а видимость составляла не более 5 метров.
Спасатели продолжили искать мужчину 15 января, с 06:00. Теперь к поискам присоединились еще работники Раховского горного поисково-спасательного отделения с техникой.
Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала
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