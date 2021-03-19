Вкотре понад тисячу інфікованих на Львівщині: актуальна ковідна статистика
У лабораторних центрах Львівської області 18 березня провели 3 472 ПЛР-тести. Позитивними виявились 1 140. Це черговий антирекорд захворюваності на Львівщині. Серед усіх інфікованих області був 491 львів’янин.
Источник:Львівська міськрада
Спалах COVID-19 на Львівщині не згасає: понад 11 сотень нових інфікованих
Від початку пандемії у Львівській області коронавірусом інфікувались 91 240 людей. Із всіх випадків 1 134 виявились летальними.
Слід зауважити Локдаун вводять на території всієї Львівської області
Ситуація в лікарнях
-
За минулу добу, 18 березня, госпіталізували 75 людей, виписали з лікарні – 35.
-
У Львівських лікарнях зараз перебувають 702 людини.
-
З них 61 людина в реанімаційних відділеннях.
-
До апаратів ШВЛ під'єднано 18 людей.
Ситуація в області
За даними Львівського лабораторного центру, на жаль, від початку пандемії в області зафіксували 2 449 смертей. За останню добу померли 7 людей.
Вилікувалися від коронавірусу в області 74 320 людей, за попередню добу хворобу побороли 294 особи. Станом на ранок 19 березня інфіковані COVID-19 ще 16 920 жителів Львівщини.
Райони з найбільшою захворюваністю за весь період епідемії
- Пустомитівський – 8081.
- Яворівський – 4107.
- Жовківський – 3311.
- Сокальський – 2991.
- Миколаївський – 2874.
Міста з найбільшою захворюваністю за від початку пандемії
- Дрогобич – 3049.
- Червоноград – 1882.
- Стрий – 1257.
- Борислав – 1020.
- Самбір – 934.
Поделиться новостью