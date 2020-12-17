Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко постепенно теряет поддержку своих сил безопасности. Такое мнение озвучил директор аналитического центра ISANS Влад Кобец и эксперт Дэвид Крамер. Они отмечают, что сейчас в Беларуси существует серьезный отток правоохранительных органов.

Исследователи в своей статье "В силах безопасности Лукашенко появляются трещины" привели доказательства того, как быстро силы безопасности Лукашенко уходят в отставку. Об этом сообщает издание Foreign policy.

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Влад Кобец и Дэвид Крамер объясняют, что после якобы победы Лукашенко на президентских выборах в Беларуси вспыхнули протесты. Поэтому самопровозглашенный в своей борьбе против протестующих опирался на 2 фактора:

поддержку России;

защита мощных белорусских служб безопасности.

И, если Кремль пока не готов отказаться от Лукашенко, то силы безопасности Беларуси уже "дают заднюю".

Те, кто выполняет приказы Лукашенко, стоят перед суровым выбором: соблюдать дискредитированного лидера, который совершает нарушения прав человека против собственного народа, и быть его соучастниками, или поступить правильно, и присоединиться к своим согражданам, решив, что достаточно 26 ужасных лет за Лукашенко,

– говорится в материале.

По информации исследователей, отток кадров из Министерства внутренних дел Беларуси и других правоохранительных органов начался во время президентской избирательной кампании и продолжается по сей день.

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Массовые увольнения сил безопасности Лукашенко

Как говорится в материале, увольнения начались за недели и месяцы до президентских выборов. Ведь уже тогда Лукашенко с их помощью ликвидировал оппозиционеров. Не удивительно, что некоторые сотрудники МВД не явились на работу в день выборов.

На конец августа примерно 300 силовиков подали заявления на увольнение. По состоянию на 1 ноября штат работников Главного управления внутренних дел в Минске сократился примерно на 18%. А вот Центральный районный отдел внутренних дел в Минске потерял 29% персонала.

Исследователи отметили, что это может быть доказательством того, что дни власти Лукашенко могут быть перечислены.

Обратите внимание! По информации белорусских правозащитных организаций, по состоянию на конец ноября силовики задержали уже более 30 тысяч человек.