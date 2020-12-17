Лукашенко теряет поддержку белорусских сил безопасности, – СМИ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко постепенно теряет поддержку своих сил безопасности. Такое мнение озвучил директор аналитического центра ISANS Влад Кобец и эксперт Дэвид Крамер. Они отмечают, что сейчас в Беларуси существует серьезный отток правоохранительных органов.
Исследователи в своей статье "В силах безопасности Лукашенко появляются трещины" привели доказательства того, как быстро силы безопасности Лукашенко уходят в отставку. Об этом сообщает издание Foreign policy.
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Влад Кобец и Дэвид Крамер объясняют, что после якобы победы Лукашенко на президентских выборах в Беларуси вспыхнули протесты. Поэтому самопровозглашенный в своей борьбе против протестующих опирался на 2 фактора:
- поддержку России;
- защита мощных белорусских служб безопасности.
И, если Кремль пока не готов отказаться от Лукашенко, то силы безопасности Беларуси уже "дают заднюю".
Те, кто выполняет приказы Лукашенко, стоят перед суровым выбором: соблюдать дискредитированного лидера, который совершает нарушения прав человека против собственного народа, и быть его соучастниками, или поступить правильно, и присоединиться к своим согражданам, решив, что достаточно 26 ужасных лет за Лукашенко,
– говорится в материале.
По информации исследователей, отток кадров из Министерства внутренних дел Беларуси и других правоохранительных органов начался во время президентской избирательной кампании и продолжается по сей день.
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Массовые увольнения сил безопасности Лукашенко
Как говорится в материале, увольнения начались за недели и месяцы до президентских выборов. Ведь уже тогда Лукашенко с их помощью ликвидировал оппозиционеров. Не удивительно, что некоторые сотрудники МВД не явились на работу в день выборов.
На конец августа примерно 300 силовиков подали заявления на увольнение. По состоянию на 1 ноября штат работников Главного управления внутренних дел в Минске сократился примерно на 18%. А вот Центральный районный отдел внутренних дел в Минске потерял 29% персонала.
Исследователи отметили, что это может быть доказательством того, что дни власти Лукашенко могут быть перечислены.
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