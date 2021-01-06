Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина своим другом. Зато с президентом Украины Владимиром Зеленским он не в таких отношениях.

Лукашенко показал телефон, с которого звонит Путину. Об этом он рассказал в интервью программе "Действующие лица".

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"Да, я его (Путина – 24 канал) считаю своим другом", – заверил Лукашенко.

В то же время о Зеленском он ответил не так уверенно и радостно.

Я зла не держу на Володю Зеленского, но из колен я бы с ним не здоровался,

– заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Отношения Лукашенко с Зеленским: главное