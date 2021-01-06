Путин – друг, а с Зеленским из колена бы не здоровался, – Лукашенко сделал очередное заявление
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина своим другом. Зато с президентом Украины Владимиром Зеленским он не в таких отношениях.
Лукашенко показал телефон, с которого звонит Путину. Об этом он рассказал в интервью программе "Действующие лица".
Интересно Лукашенко заявил, что их с Путиным "загнали в одну команду"
"Да, я его (Путина – 24 канал) считаю своим другом", – заверил Лукашенко.
В то же время о Зеленском он ответил не так уверенно и радостно.
Я зла не держу на Володю Зеленского, но из колен я бы с ним не здоровался,
– заявил самопровозглашенный президент Беларуси.
Отношения Лукашенко с Зеленским: главное
- После начала протестов в Беларуси Зеленский призвал государство не использовать насилие в отношении активистов.
- Впоследствии он сказал, что повторные честные выборы президента в Беларуси – лучший выход из кризиса, который сложился.
- Из-за таких заявлений Лукашенко раскритиковал Зеленского. Это значительно ухудшило отношения между странами.
- На советы президента Украины по решению проблемы Лукашенко ответил: "Чья бы корова мычала, а Зеленского – молчала".
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