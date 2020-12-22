Протестующие требуют трибунала диктатору, Олександр Лукашенко настаивает на Конституционной реформе, а Путин взращивает свои полит силы внутри Беларуси. И чтобы показать солидарность с диктатором, Кремль, якобы, даже готов отправить Росгвардию для борьбы с экстремизмом.

Но всё это одна большая иллюзия и подковерная борьба за влияние. О том, как Лукашенко и Путин стали соперниками и пытаются сохранить свою власть в Беларуси и действительно ли Росгвардия угрожает протестующим – в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Положение Лукашенка

Во-первых, начнем с того, в каком положении сейчас находится Лукашенко. Первое, 17 декабря Евросоюз ввел очередной, уже третий пакет санкций против режима Лукашенко. Если в предыдущие включали должностные лица, то в третий штрафной список попали 7 предприятий, в основном оборонных, или тех, кто работает на оборонку. Но, санкции начали бить и по друзьям Лукашенко, которые привыкли пилить бюджеты под его покровительством. Но теперь, в мгновение, он стал для них проблемой.



Dana Holdings – крупнейший в Беларуси застройщик / Коллаж 24 канала

Например, крупный частный застройщик Dana Holdings, которым владеют скандальные сербские братья Каричи – близкие друзья Лукашенко,а значит и его спонсоры. Компания – крупнейший в Беларуси застройщик, может уйти из страны, дабы сохранить активы. И Каричи такие не одни.

Теряет поддержку силовиков

Второе, Лукашенко стремительно теряет поддержку силовиков, на которых, во многом, и держится режим. По данным издания Foreign Policy в рядах белорусских силовиков наблюдается дезертирство – только по состоянию на 1 ноября:

из минского ГУВД уволились почти 20% сотрудников;

из Центрального РОВД — 30%. И тенденция сохраняется.

Третье, народные дружины и марши за Лукашенко не сработали – банально никто не хочет выходить за диктатора. А вот протестующих меньше на улицах не стало. Да, уже нет массовых акций, но они продолжаются децентрализовано, маленькими группами людей.

Пытается запугать народ всеми методами

Поэтому Лукашенко, чувствуя маленькую победу, но в то же время понимая, что крах неизбежен, пытается окончательно запугать народ всеми возможными методами. И, желательно, быстро.

Накануне глава белорусского КГБ Иван Тертель выпалил, наверное, все страшилки, которые были в арсенале режима. Мол, в стране кризис не из-за фальсификации выборов президента, а из-за влияния Запада с одной стороны, и России с другой. Мол, в стране разыгрывается сценарий "цветной революции" и вообще Беларусь оказалась на разломе геополитического конфликта, а потому режим Лукашенко готовится к "горячей войне", которая затянется еще на 1,5 – 2 года.



Иван Тертель / Фото Sb.by

Банальные угрозы и замыливание глаз, мол, готовьтесь к тому, что быстро ничего не закончится. Расчет на то, что люди просто испугаются, махнут рукой, и разойдутся.

Усиление эффекта

Чтобы усилить эффект, в тот же день появилось заявление белорусского МВД о подписании договора с Путинской Россгвардией, которая якобы будет помогать белорусским ОМОНовцам бороться с терроризмом и экстремизмом. Судя по тому кого Лукашенко называет террористами, понятно, что Россгвардия будет лупить дубинками протестующих. Правда, как это вяжется со словами Тертеля о "кремлевских кукловодах протеста" не понятно.

Но, действительно ли готов Кремль отправить Россгвардию в Минск для репрессий? Да, но совсем не в поддержку Лукашенко. И случится это только в том случае, если диктатор начнет уж слишком брыкаться.

Дело в том, что Лукашенко всё сильнее пытается впарить белорусскому народу Конституционную реформу, как решение кризиса. Все же мы помним, что именно об этом и договаривались Путин и Лука в сентябре этого года, а позже, в ноябре, в Минск приезжал глава российского МИДа Лавров, чтобы напомнить диктатору об обещании.

Видение Конституционной реформы

Но, оказалось, что видение Конституционной реформы у Лукашенко и Путина совсем разное, и каждый будет отстаивать свое. Не зря же Кремль вбухал деньги в режим. Хотя понятно, что ни в первом ни во втором случае, интересы народа никто не учитывает и это скорее фикция. А о демократическом пути Беларуси и речи быть не может.

Но проводить реформу, для спасения режима, нужно еще вчера. Ведь девальвация, рост цен, задержки зарплат на госпредприятиях и отсутствие денег Кремля, приближает крах Лукашенко. А крах не выгоден ни Минску, ни Москве.



Видение Конституционной реформы у Лукашенко и Путина совсем разное / Коллаж 24 канала

То, что для Кремля Лукашенко как чемодан без ручки, очевидно. И вот по задумке Путина Конституционная реформа Беларуси подразумевает под собой сохранение Лукашенко на посту президента до конца этого срока, но значительное сокращение его полномочий и передача их Парламенту. Под этот сценарий в Беларуси уже разворачивают свою деятельность новые пророссийские полит силы и организации, которые должны войти в обновленный состав Парламента, и дальше, фактически контролировать политику в Беларуси.

По российскому сценарию

По российскому сценарию, после псевдореферендума и внесения поправок в Конституцию, назначаются новые парламентские выборы. Будут ли они честными – вопрос риторический, мы же видим как проходят выборы в Госдуму. Сценарий идеальный для Кремля -–фактического свержения диктатора не произошло, улица не победила, в правящем Парламенте большинство своих людей.

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А на следующих президентских выборах Лукашенко просто сносят парламентскими силами. А дальше – союзное государство и поглощение Беларуси. Но ведь и Лукашенко не зря 26 лет у власти. У него другое виденье изменений в Конституцию. В сложившейся ситуации он не может себе позволить уменьшение полномочий, ведь тогда весь его режим единоличного правления рухнет.

Что лоббирует Лукашенко

Какую Конституционную реформу лоббирует Лукашенко? Затеяв этот процесс, он пытается сместить фокус с действительно насущных потребностей белорусского общества на незначимые и сохранить свою безграничную власть. Он предлагает, по сути, возродить советскую систему управления. Лукашенко хочет превратить Всебелорусское народное собрание в аналог съезда КПСС.

Кто не в курсе, в Беларуси раз в 5 лет, обычно перед выборами, собирается Народное собрание – куда съезжается несколько тысяч, якобы представителей регионов и разных профессий, и озвучиваются планы следующей пятилетки. По задумке на такое Вече может попасть любой достойный гражданин, по факту – там лишь избранные. Вот так и выглядит народовластие по-белорусски.



Всебелорусское народное собрание / Фото ГГАУ

Так вот Лукашенко предлагает закрепить в Конституции Всебелорусское народное собрание, как орган, который и будет определять внутреннюю и внешнюю политику. А для управления таким органом нужен президиум, аналог Политбюро ЦК КПСС, а возглавил бы его никто иной как Александр Лукашенко. В таком случае, полномочия президента можно сильно ограничить и передать их кому-то другому.

Демократия в голове диктатора

При таком строе Лукашенко оставался бы верховным руководителем Беларуси, даже формально лишившись президентского поста. Да, вот это и есть демократия в голове у диктатора.

Кто-то возразит, но ведь можно как-то пробиться во Всебелорусское народное собрание и тогда не только Лукашенко будет рулить в стране. Можно, только если вы лояльны к режиму. А если нет, для вас уже есть "смирительная рубашка". Того же 17 декабря, когда прозвучали заявления о сотрудничестве с Россгвардией, были внесены поправки в закон Беларуси о гражданстве.

Лукашенко приписал себе приговор

Так вот лишить гражданства теперь могут за "участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь". А всем ведь давно известно, что протестующие и есть экстремисты.

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Ах да, о Россгвардии. Кремль абсолютно не устраивает Конституционная реформа по-лукашенковски, а потому, подписав соглашение о сотрудничестве с российскими силовиками, Лукашенко подписал себе же приговор. Россгвардия, а если говорить по факту – Внутренние войска РФ, может войти в Беларусь для отстаивания своей редакции новой Конституции Беларуси и своих шкурных интересов.