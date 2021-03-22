На Луганщине 21 марта местный житель подорвался на взрывном устройстве. Мужчину с травмами увезли в больницу.

Детали трагедии

Происшествие случилось в селе Орехово-Донецкое Новоайдарского района. Этот населенный пункт граничит с оккупированной территорией.

Читайте также Обострение на фронте: оккупанты перешли к запрещенным калибрам

Трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки. Когда они подняли одну из досок, то в сарае произошел взрыв.

Это домовладение расположено на окраине населенного пункта. Оно не жилое и ничем не огражденное. Кроме того, находится в непосредственной близости от линии разграничения.



В Луганской области мужчина подорвался на гранате

Что известно о пострадавшем

В результате взрыва повреждения получил 42-летний мужчина. Его отвезли в больницу с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени.

На место происшествия приехали полицейские и взрывотехники. Они изъяли металлические обломки (вероятно от гранаты Ф-1) и взрыватель. Их направят на экспертизу.

Заметим, по данному факту открыли уголовное производство по статье о террористическом акте. Сейчас правоохранители проводят досудебное следствие.



Осколки гранаты отправят на экспертизу