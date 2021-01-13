В Луганской области пограничники задержали украинца, который получил 400 тысяч рублей с российской стороны. Мужчина планировал обменять их на гривны. Деньги ему передал мужчина в российской спецформе.

Пока не известно, что мужчина собирался сделать с такой суммой в дальнейшем – а это более 150 тысяч гривен. Видео передачи опубликовали в Государственной пограничной службе Украины.

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Передали пакет через забор

"Умные камеры" зафиксировали необычную валютную операцию на российско-украинской границе, отмечают пограничники.

Автомобиль подъехал к забору на границе с РФ, а с той стороны через несколько минут быстро подбежал мужчина в спецформе, вероятно это правоохранитель или российский пограничник. Он передал через забор пакет и каждый поспешил вернуться на свою территорию.

Украинские военнослужащие поймали афериста – он не хотел ничего рассказывать, но когда во время обыска в автомобиле нашли тот самый пакет, мужчина признался, что взял деньги для обмена на гривны. Там было 400 тысяч российских рублей. Перевозчик их спрятал под обшивкой днища.

На Луганщине украинец через забор на границе получил 400 тысяч рублей: смотрите видео

Что будет с деньгами и перевозчиком

В тюрьму его не посадят – на мужчину составили админпротокол. Деньги изъяли – их передали работникам таможни.