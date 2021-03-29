На Луганщине СБУ обнаружила 2 тайника с боеприпасами: боевики устроили их в 2014 году – фото
Служба безопасности Украины в Луганской области 29 марта обнаружила два схрона с оружием. Их создали участники незаконных вооруженных формирований. Правоохранители расследуют это дело.
Источник:СБУ
Оперативники считают, что тайники с боеприпасами обустроили еще в 2014 году. Вероятно, они пытались сохранить резерв, когда оказывали сопротивление силам антитеррористической операции.
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Где обустроили тайники
В селе Терновое на Старобельщине боевики устроили тайник под землей, около леса. В нем они спрятали 15 боевых единиц дальнобойной артиллерии. Каждый из них содержал 16 килограммов гексогена – взрывчатого вещества повышенной мощности.
Правоохранители обнаружили тайник с оружием / Фото СБУ
Другой тайник смастерили в бывшем блиндаже в поселке Плотина Счастьенского района.
Там правоохранители изъяли:
- более 20 артиллерийских снарядов различных калибров;
- два взрывателя;
- 3 гранаты Ф-1;
- гранату ВОГ-17;
- более 400 патронов для крупнокалиберного пулемета КПВТ.
На Луганщине обнаружили тайник с оружием / Фото СБУ
Сотрудники СБУ пытаются установить причастных к формированию этих тайников. Если их найдут, то привлекут к ответственности.
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На Луганщине обнаружили тайник с оружием / Фото СБУ
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