Служба безопасности Украины в Луганской области 29 марта обнаружила два схрона с оружием. Их создали участники незаконных вооруженных формирований. Правоохранители расследуют это дело.

Оперативники считают, что тайники с боеприпасами обустроили еще в 2014 году. Вероятно, они пытались сохранить резерв, когда оказывали сопротивление силам антитеррористической операции.

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Где обустроили тайники

В селе Терновое на Старобельщине боевики устроили тайник под землей, около леса. В нем они спрятали 15 боевых единиц дальнобойной артиллерии. Каждый из них содержал 16 килограммов гексогена – взрывчатого вещества повышенной мощности.



Правоохранители обнаружили тайник с оружием / Фото СБУ

Другой тайник смастерили в бывшем блиндаже в поселке Плотина Счастьенского района.

Там правоохранители изъяли:

более 20 артиллерийских снарядов различных калибров;

два взрывателя;

3 гранаты Ф-1;

гранату ВОГ-17;

более 400 патронов для крупнокалиберного пулемета КПВТ.



На Луганщине обнаружили тайник с оружием / Фото СБУ

Сотрудники СБУ пытаются установить причастных к формированию этих тайников. Если их найдут, то привлекут к ответственности.

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На Луганщине обнаружили тайник с оружием / Фото СБУ