Достаточно мощный взрыв прогремел 6 января в квартире 59 в 11 доме в квартале 50 лет Октября, где живет "председатель народной милиции" российского квази-образования "ЛНР" Ян Лещенко. 40-летний коллаборационист получил серьезные ранения.

Покушение на главаря террористов связано с разборками между кланами россиян, сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники. Лещенко сотрудничал с представителями ГРУ, которые ранее стояли за свержением Игоря Плотницкого, и курировал поставки контрабандного спирта и сигарет в "ЛНР".

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Такая деятельность приносила настоящим владельцам этого бизнеса миллионы рублей. Но с сентября 2020 года в Москве началось распределение рынка контрабанды алкоголя на оккупированную часть Луганщины.

Что известно о покушении на Яна Лещенко



Взрыв в квартире Яна Лещенко был довольно мощным / Фото 0642.ua

Бывший соратник Плотницкого, как только пробился к ответственной "должности", стал единолично управлять вверенными ему потоками контрабанды. Надеясь, что заменить его россиянам в таком случае будет более трудно, "полковник" старался не только обогащаться, но и иметь соответствующие гарантии собственной безопасности.

Впрочем, как только ГРУшники начали конкурировать между собой, главаря террористов сразу же решили убить – для быстрого передела рынка.

6 декабря в 00:30 Лещенко приехал домой от любовницы. Его жена в настоящее время уже спала.

Около 1:00 ему позвонили из российского номера. Звонок длился несколько минут.

Говоря по телефону, боевик пошел на кухню, где и произошел взрыв.

Российские пропагандисты утверждают, что инцидент произошел из-за утечки газа. Но на месте происшествия нашли следы взрывчатого вещества.

Взрывная волна серьезно повредила стены дома, но в результате смещения панели не упали.

Ожидают новые покушения

Сейчас Лещенко находится в реанимации хирургического отделения Луганской областной клинической больницы. Его круглосуточно охраняют преданные ему подчиненные, которые ожидают, что россияне будут пытаться довести дело до конца.

Но, судя по тому, что вернуться на работу боевик в ближайшее время вряд ли сможет, нападать на него второй раз нет смысла.