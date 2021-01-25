Боевики в Луганске подожгли собственный военный склад: фото, видео
Вблизи оккупированного Луганска, в районе села Роскошное, 24 января 2021 года взорвался и сгорел склад горюче-смазочных материалов пророссийских боевиков. Там хранились почти 100 тонн автомобильных масел и аэрозольные баллоны.
Источник: "Ведомости Донбасса"
Оккупанты утверждают, что причиной масштабного пожара, который практически парализовал весь город, стало неосторожное обращение с огнем.
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Через несколько часов после возгорания очевидцы сообщили о том, что огонь удалось потушить. Однако, впоследствии пожар вспыхнул с новой силой.
В Луганске взорвался склад боевиков / Фото из телеграм-канала "Останній блокпост"
В сети предположили, что боевики намеренно совершили поджог для того, чтобы "замести" следы после массового хищения материалов на складе.
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