Вблизи оккупированного Луганска, в районе села Роскошное, 24 января 2021 года взорвался и сгорел склад горюче-смазочных материалов пророссийских боевиков. Там хранились почти 100 тонн автомобильных масел и аэрозольные баллоны.

Источник: "Ведомости Донбасса"

Оккупанты утверждают, что причиной масштабного пожара, который практически парализовал весь город, стало неосторожное обращение с огнем.

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Через несколько часов после возгорания очевидцы сообщили о том, что огонь удалось потушить. Однако, впоследствии пожар вспыхнул с новой силой.



В Луганске взорвался склад боевиков / Фото из телеграм-канала "Останній блокпост"

В сети предположили, что боевики намеренно совершили поджог для того, чтобы "замести" следы после массового хищения материалов на складе.

Обратите внимание! По данным украинской разведки, на прошлой неделе на оккупированную территорию Донецка и Луганска Россия перебросила по железной дороге около 22 тысяч тонн топлива.