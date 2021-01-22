На Луганщине вынесли приговор организаторам незаконного "референдума": детали
Районный суд Луганской области приговорил двух организаторов незаконного "референдума" на Луганщине, который состоялся в 2014 году, к 5 годам лишения свободы. Также им на год назначили испытательный срок.
Преступников задержали в конце 2020 года оперативники Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса. Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.
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Пограничники обнаружили двух человек, которые в 2014 году присоединились к организации и проведению так называемого "референдума" об отделении Луганской области от Украины.
Во время дальнейшего уголовного производства было подтверждено их участие в антигосударственной преступной деятельности,
– говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Полиция провела досудебное расследование, по результатам которого они были признаны виновными в совершении преступления по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Сторонники "псевдогосударства" получили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком в 1 год.
В Государственной пограничной службе отметили, что продолжают разоблачать лиц, которые принимали активное участие в мероприятиях по изменению территориальной целостности Украины в пользу российской оккупационной власти.
Что известно о так называемом "референдуме" на Донбассе
- В мае 2014 года пророссийские сепаратисты провели "референдумы" о провозглашении независимости так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Также говорилось о присоединении отдельных регионов к России.
- "Референдум" был проведен вопреки Конституции Украины. Результаты "волеизъявления" не признают украинские власти, Евросоюз, США и другие цивилизованные страны мира, кроме России.
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