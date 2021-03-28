Военные Национальной гвардии и представители Службы безопасности Украины 28 марта обнаружили схрон с боеприпасами. Соответствующая находку зафиксировали на территории школы на Луганщине.

Схрон удалось найти при проверке оперативной информации. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

К теме В Северодонецке произошел конфликт между водителем и пешеходами: причастен полицейский

Детали относительно обнаруженного тайника

Сотрудники СБУ и военнослужащие Нацгвардии обнаружили опасную находку на территории одной из школ населенного пункта Приволье. Среди найденного:

патроны калибра 7,62;

гранатометные выстрелы ВОГ 25.



Схрон нашли в населенном пункте Приволье / Фото пресс-службы Нацгвардии

"Находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий на подконтрольных правительству Украины территориях", – говорится в сообщении.

Находку передали ГСЧС для уничтожения / Фото пресс-службы Нацгвардии

Согласно информации прессслужбы Национальной гвардии, опасную находку передали для уничтожения представителям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.