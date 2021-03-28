На Луганщине возле школы обнаружили схрон с боеприпасами: фото
Военные Национальной гвардии и представители Службы безопасности Украины 28 марта обнаружили схрон с боеприпасами. Соответствующая находку зафиксировали на территории школы на Луганщине.
Источник:Пресс-служба Национальной гвардии
Схрон удалось найти при проверке оперативной информации. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
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Детали относительно обнаруженного тайника
Сотрудники СБУ и военнослужащие Нацгвардии обнаружили опасную находку на территории одной из школ населенного пункта Приволье. Среди найденного:
- патроны калибра 7,62;
- гранатометные выстрелы ВОГ 25.
Схрон нашли в населенном пункте Приволье / Фото пресс-службы Нацгвардии
"Находка могла служить боевикам инструментом для организации диверсий на подконтрольных правительству Украины территориях", – говорится в сообщении.
Находку передали ГСЧС для уничтожения / Фото пресс-службы Нацгвардии
Согласно информации прессслужбы Национальной гвардии, опасную находку передали для уничтожения представителям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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