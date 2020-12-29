Инцидент произошел 26 декабря в одной из воинских частей, которая дислоцируется на Луганщине. Во время конфликта военный дважды выстрелил в своего товарища.

В результате другой боец получил сквозные огнестрельные ранения живота и правой голени. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

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26 декабря в военную прокуратуру поступило сообщение об огнестрельном ранении солдата. В нем отметили, что инцидент произошел "в результате нарушения правил обращения с оружием".

Однако прокуроры установили, что солдат получил ранения по другим причинам, а именно – ссоры со своим товарищем-военным. Прокуратура в тот же день задержала стрелка.

Что известно о дальнейшей судьбе стрелка

Военному уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют статью о законченном покушении на умышленное убийство.

28 декабря по ходатайству военной прокуратуры следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.



Стрелку избрали меру пресечения / Фото Военной прокуратуры