На Луганщине сообщили о подозрении "председателю" оккупированного районного суда
Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины "председателю" одного из районных судов Луганска, который контролируется оккупационной администрацией России. В то же время его объявили в общегосударственный розыск.
Источник: Прокуратура Луганской области
В октябре 2015 года вопреки законодательству и Конституции Украины – подозреваемый возглавил районный суд "ЛНР". Он начал осуществлять так называемое правосудие от ее имени.
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В пресс-службе прокуратуры отметили, что принятые судьей райсуда незаконные решения противоречат украинскому законодательству и нарушают права граждан Украины.
С целью поддержки оккупационного режима и функционирования псевдореспублики он участвует в деятельности оккупационной "судебной ветви власти",
– добавили в сообщении.
По информации прокуратуры Луганщины – подозреваемый продолжает осуществлять судейскую деятельность, осознавая противоправность своих действий.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет группа прокуроров управления надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта.
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