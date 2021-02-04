Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины "председателю" одного из районных судов Луганска, который контролируется оккупационной администрацией России. В то же время его объявили в общегосударственный розыск.

Источник: Прокуратура Луганской области

В октябре 2015 года вопреки законодательству и Конституции Украины – подозреваемый возглавил районный суд "ЛНР". Он начал осуществлять так называемое правосудие от ее имени.

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В пресс-службе прокуратуры отметили, что принятые судьей райсуда незаконные решения противоречат украинскому законодательству и нарушают права граждан Украины.

С целью поддержки оккупационного режима и функционирования псевдореспублики он участвует в деятельности оккупационной "судебной ветви власти",

– добавили в сообщении.

По информации прокуратуры Луганщины – подозреваемый продолжает осуществлять судейскую деятельность, осознавая противоправность своих действий.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет группа прокуроров управления надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта.

Обратите внимание! На сайте прокуратуры Луганской области отметили, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке.