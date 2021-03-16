В Кременной Луганской области простились с погибшим на Донбассе бойцом Дмитрием Бухтияровым. Военный 12 марта получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Церемония прощания состоялась 16 марта в Кременском Доме культуры.

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На Луганщине простились с погибшим воином

Кроме членов семьи, провести Бухтиярова Дмитрия в последний путь пришли его собратья из 81-й бригады Вооруженных сил Украины, в состав которой входит 122-й батальон, где служил воин.

На прощании были также друзья и знакомые Дмитрия, жители общины, представители областной и местной власти, волонтеры.

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай поблагодарил родителей и жену погибшего за сына, мужа, а также вручил им Знак почета "Защитнику Луганщины".

Похоронили бойца в селе Старая Краснянка Кременского городского совета, где сейчас проживают его родители.

Что известно о Дмитрие Бухтиярове

Он родился в Донецкой области, однако большую часть жизни прожил на Кременщине.

Учился в Кременской средней школе №3, имел два высших образования.

Службу по контракту в ВСУ проходил с 2015 года, сначала в 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде.

Обострение на Донбассе: основное

В последнее время на Донбассе фиксируют больше обстрелов, боевики ежедневно прицельно атакуют позиции военных Объединенных сил.

С июля 2020 года на оккупированных территориях действует перемирие, однако Украина продолжает терять своих защитников. С начала 2021 года на Востоке уже погибли по меньшей мере 19 военнослужащих ВСУ.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверяет, что ситуация на оккупированных территориях не является критической и ее полностью контролируют украинские военные.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала