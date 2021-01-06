На Луганщине прошли тренировки украинских снайперов: яркие фото
Снайперы из воинской части, которая выполняет задачи в зоне ООС, 5 января тренировались на полигоне в Луганской области. Руководители обучения заверили, что каждый из украинских бойцов даже на 1200 метров поражает грудную мишень.
Украинские снайперы тренируются для совершенствования мастерства
На учебном полигоне в Луганской области 5 января тренировались украинские снайперы – военнослужащие отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которая выполняет задачи в зоне Операции Объединенных сил. Об этом рассказала пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.
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Руководили стрельбой опытные инструкторы. Перед снайперами ставили следующие задачи:
- Усовершенствовать мастерство в незаметном приближении к цели.
- Развить сноровку в обустройстве позиции.
- Правильно и точно осуществить выстрел – с учетом ветра и других атмосферных явлений.
Тренировка снайперов ВСУ: смотрите яркие фото
Все бойцы справились с поставленными задачами
Снайперы ВСУ хорошо знают, что только постоянная практика обеспечивает достижение цели. Именно поэтому украинские бойцы:
- Выполняют боевые стрельбы несколько раз в месяц – и днем, и ночью (с тепловизионными прицелами).
- Работают парами на дистанциях от 700 до 1200 метров.
- И даже на 1200 метров каждый из бойцов уверенно поражает грудную мишень.
По итогам учений все военнослужащие справились с задачами и показали высокий уровень боевой выучки.
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