Снайперы из воинской части, которая выполняет задачи в зоне ООС, 5 января тренировались на полигоне в Луганской области. Руководители обучения заверили, что каждый из украинских бойцов даже на 1200 метров поражает грудную мишень.

Украинские снайперы тренируются для совершенствования мастерства

На учебном полигоне в Луганской области 5 января тренировались украинские снайперы – военнослужащие отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которая выполняет задачи в зоне Операции Объединенных сил. Об этом рассказала пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

К слову В Украине появятся новые базы и плавучий причал для дивизиона патрульных катеров

Руководили стрельбой опытные инструкторы. Перед снайперами ставили следующие задачи:

Усовершенствовать мастерство в незаметном приближении к цели.

Развить сноровку в обустройстве позиции.

Правильно и точно осуществить выстрел – с учетом ветра и других атмосферных явлений.

Тренировка снайперов ВСУ: смотрите яркие фото

Все бойцы справились с поставленными задачами

Снайперы ВСУ хорошо знают, что только постоянная практика обеспечивает достижение цели. Именно поэтому украинские бойцы:

Выполняют боевые стрельбы несколько раз в месяц – и днем, и ночью (с тепловизионными прицелами).

Работают парами на дистанциях от 700 до 1200 метров.

И даже на 1200 метров каждый из бойцов уверенно поражает грудную мишень.

По итогам учений все военнослужащие справились с задачами и показали высокий уровень боевой выучки.