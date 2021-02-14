В Лисичанске, в Луганской области, вандалы осквернили памятник Героям-добровольцам. Местная полиция разыскивает злоумышленников, причастных к этому.

К полицейским сообщение о вандализме в Лисичанске поступило 13 февраля, в 22:40.

Читайте также Во Львове задержали вандалов, которые осквернили памятник Степану Бандере: фото

Злоумышленники повредили памятник погибшим добровольцам

Полицию проинформировали, что неизвестные повредили памятник Героям-добровольцам, который расположен на перекрестке улиц Красная и Октябрьская.

Полиция ищет вандалов

По данному факту уже открыли уголовное производство. Сотрудники полиции вместе с работниками Службы безопасности Украины проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей злоумышленников.

Полицейские обращаются к неравнодушным и просят предоставить информацию о причастных к совершению преступления.

Что известно о памятнике Героям добровольцам? В Лисичанске его торжественно открыли 14 октября 2020 года. Деньги на изготовление монумента по призыву активистов в фейсбуке собрали всего за несколько дней.

В Лисичанске осквернили памятник Героям-добровольцам / Фото Нацполиции