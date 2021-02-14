На Луганщине вандалы повредили памятник Героям-добровольцам: фотодоказательство
В Лисичанске, в Луганской области, вандалы осквернили памятник Героям-добровольцам. Местная полиция разыскивает злоумышленников, причастных к этому.
Источник:Нацполиция
К полицейским сообщение о вандализме в Лисичанске поступило 13 февраля, в 22:40.
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Злоумышленники повредили памятник погибшим добровольцам
Полицию проинформировали, что неизвестные повредили памятник Героям-добровольцам, который расположен на перекрестке улиц Красная и Октябрьская.
Полиция ищет вандалов
- По данному факту уже открыли уголовное производство. Сотрудники полиции вместе с работниками Службы безопасности Украины проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей злоумышленников.
- Полицейские обращаются к неравнодушным и просят предоставить информацию о причастных к совершению преступления.
Что известно о памятнике Героям добровольцам?
В Лисичанске его торжественно открыли 14 октября 2020 года. Деньги на изготовление монумента по призыву активистов в фейсбуке собрали всего за несколько дней.
В Лисичанске осквернили памятник Героям-добровольцам / Фото Нацполиции
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