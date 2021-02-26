На Луганщине нашли тайник диверсантов: там целый арсенал оружия и взрывчатки из России
СБУ обнаружила в Лисичанске большой арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки. В тайнике боевиков нашли даже противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет, которые производит Россия.
Источник:Пресс-служба СБУ
По оперативным данным, тайник оставили участники диверсионной группы боевиков, причастные к подрывам в 2014 году объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.
Важно СБУ проведет экспертизу "пленок Медведчука – Суркова", – Баканов
Прятали арсенал на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске
Что прятали диверсанты:
- 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26,
- свыше 100 гранатометных выстрелов,
- 24 артиллерийских снаряда,
- почти 8 килограммов тротила,
- больше килограмма пластида,
- 10 боевых гранат различных модификаций,
- 2 минометных мины,
- противопехотную мину,
- кумулятивный заряд,
- 6 капселей-детонаторов,
- 2 дымовых шашки,
- 17 запалов различных модификаций,
- более 8 тысяч патронов различных калибров.
Изъятое из тайника диверсантов
Гранаты, которые нашли силовики
Все оружие направили на экспертизу. Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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