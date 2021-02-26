СБУ обнаружила в Лисичанске большой арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки. В тайнике боевиков нашли даже противотанковый управляемый ракетный комплекс "Фагот" и реактивный пехотный огнемет, которые производит Россия.

По оперативным данным, тайник оставили участники диверсионной группы боевиков, причастные к подрывам в 2014 году объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Важно СБУ проведет экспертизу "пленок Медведчука – Суркова", – Баканов

Прятали арсенал на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске

Что прятали диверсанты:

5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26,

свыше 100 гранатометных выстрелов,

24 артиллерийских снаряда,

почти 8 килограммов тротила,

больше килограмма пластида,

10 боевых гранат различных модификаций,

2 минометных мины,

противопехотную мину,

кумулятивный заряд,

6 капселей-детонаторов,

2 дымовых шашки,

17 запалов различных модификаций,

более 8 тысяч патронов различных калибров.



Изъятое из тайника диверсантов



Гранаты, которые нашли силовики

Все оружие направили на экспертизу. Сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.