На выезде из Северодонецка сотрудники СБУ нашли тайник оружия – взрывчатку и артиллерийские снаряды. Оружие было спрятано в лесополосе еще в 2014 году пророссийскими боевиками.

Воспользоваться запасами им не удалось – город был освобожден от оккупации украинским войском. В тайнике, в частности, было более 4 тысяч патронов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Что еще нашли в тайнике

13 тротиловых шашек

12 артиллерийских снарядов различного калибра

6 гранатометных выстрелов ПГ-9

ВОГ-25

По предварительной информации, тайник со средствами поражения заложили в 2014 году боевики незаконных вооруженных формирований, сообщают в СБУ.

Что будут делать с находкой – не сообщается, вероятно, оружие оставят для Вооруженных Сил Украины.