На Луганщине нашли тайник пророссийских боевиков: взрывчатка и снаряды
На выезде из Северодонецка сотрудники СБУ нашли тайник оружия – взрывчатку и артиллерийские снаряды. Оружие было спрятано в лесополосе еще в 2014 году пророссийскими боевиками.
Воспользоваться запасами им не удалось – город был освобожден от оккупации украинским войском. В тайнике, в частности, было более 4 тысяч патронов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Что еще нашли в тайнике
- 13 тротиловых шашек
- 12 артиллерийских снарядов различного калибра
- 6 гранатометных выстрелов ПГ-9
- ВОГ-25
По предварительной информации, тайник со средствами поражения заложили в 2014 году боевики незаконных вооруженных формирований, сообщают в СБУ.
Что будут делать с находкой – не сообщается, вероятно, оружие оставят для Вооруженных Сил Украины.
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