Правоохранители знают кто похищал людей в Лисичанске и заставлял их рыть окопы во время оккупации города пророссийскими террористическими силами. Сейчас преступники объявлены в розыск.

Речь идет о 2014 годе, когда город не находился под контролем украинского государства. 4 сепаратистов организовали похищение местных жителей – людей превращали фактически в рабов. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

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Сепаратистов обвиняют не только в похищении людей, а и в участии в незаконных военных формированиях на территории Украины, незаконном обращении с оружием и ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны.

Людям угрожали оружием и заставляли работать

Участники организованной преступной группы, одетые в камуфляжную одежду военного образца, под предлогом нарушения гражданами так называемого "комендантского часа", нахождение их в нетрезвом состоянии и по другим причинам, угрожая применением автоматического огнестрельного оружия и физическим насилием, на протяжении апреля-июля 2014 года похитили и незаконно лишили свободы пятерых жителей на то время оккупированного города Лисичанска.

Примечательно, что похищение организовал житель Лисичанска – насилие применял к своим землякам.

Граждан заставляли копать окопы и траншеи, строить фортификационные сооружения, строить защитные баррикады в направлении города Горное, решая таким образом стратегические и тактические задачи оккупационного войска.

Деятельность преступной группы была остановлена в конце июля 2014 года после освобождения города подразделениями Вооруженных Сил Украины от незаконных вооруженных формирований.