На День Святого Валентина в Луцком зоопарке решили поднять настроение посетителям. Для тех, кто празднует сегодня именины, вход в зоопарк бесплатный, а для парочек действует специальная акция.

Так, влюбленные пары могут купить один билет на двоих. Условие: доказать свои чувства поцелуем.

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Для Валентинов и Валентин в этот день в зоопарке будет действовать право бесплатного посещения. Тем же, кто ни Валентин, ни Валентина, ни влюблен, зоопарк все равно советуют посетить. Ведь, вдруг свою половинку удастся найти именно здесь?

Если вашу серую обыденность еще не осенило солнце искренней и безграничной любви, тоже не сидите дома. Потому придя в место лучшего отдыха на природе в черте города, вы имеете шанс именно здесь найти того единственного особого человека. Не пропустите шанс,

– отметили в зоопарке.

Еще настоящая любовь, пишет Луцкий зоопарк – это подопечные. Потому любоваться ими можно часами, наполняя себя радостью и покоем.