Луцкого террориста Кривоша признали вменяемым, – СМИ
Луцкого террориста Максима Кривоша по прозвищу "Плохой" психиатрическая экспертиза признала вменяемым. Кривош летом 2020 года в центре Луцка захватил автобус с людьми и почти 10 часов удерживал там 13 заложников.
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По неофициальной информации, Кривош сейчас находится в Луцком СИЗО. Об этом сообщает "Первый канал социальных новостей".
Кстати Предполагаемый сообщник луцкого террориста Дмитрий Михайленко внес залог и вышел из-под стражи
Сейчас экспертизу завершили. Максима Кривоша признали вменяемым,
- отмечают журналисты.
Что этому предшествовало
- В ноябре суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Кривоша.
- Предварительная амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики у Луцкого террориста.
- 23 ноября Луцкий горрайонный суд решил поместить мужчину во Львовскую областную психиатрическую больницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих.
- 29 декабря суд продлил Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 февраля 2021 года.
Добавим, что досудебным расследованием дела луцкого террориста занимаются следственные органы управления СБУ в Волынской области.
Что такое вменяемость?
Это психическое состояние человека, при котором он во время совершения преступления мог осознавать свои действия (бездействие) и управлять ими. По развернутому определению, это уголовно-правовая категория, характеризующая психическое состояние лица во время совершения преступления, при котором у него полностью сохранена способность осознавать свои действия (бездействие) и управлять ими.
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Коротко о захвате заложников в Луцке
- Инцидент произошел 21 июля. Кривош сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и автомат.
- Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". А президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".
- После того, как президент выполнил условие террориста, Кривош отпустил первых трех заложников – пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего парня.
- Примерно в 22:00 террорист сдался полиции, а всех людей освободили. К счастью, никто не пострадал.
- Кривошу инкриминируют терроризм, захват заложников, покушение на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием.
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