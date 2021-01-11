Луцкого террориста Максима Кривоша по прозвищу "Плохой" психиатрическая экспертиза признала вменяемым. Кривош летом 2020 года в центре Луцка захватил автобус с людьми и почти 10 часов удерживал там 13 заложников.

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По неофициальной информации, Кривош сейчас находится в Луцком СИЗО. Об этом сообщает "Первый канал социальных новостей".

Кстати Предполагаемый сообщник луцкого террориста Дмитрий Михайленко внес залог и вышел из-под стражи

Сейчас экспертизу завершили. Максима Кривоша признали вменяемым,

- отмечают журналисты.

Что этому предшествовало

В ноябре суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Кривоша.

Предварительная амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики у Луцкого террориста.

23 ноября Луцкий горрайонный суд решил поместить мужчину во Львовскую областную психиатрическую больницу в условия, которые исключат его опасность для окружающих.

29 декабря суд продлил Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 февраля 2021 года.

Добавим, что досудебным расследованием дела луцкого террориста занимаются следственные органы управления СБУ в Волынской области.

Что такое вменяемость?

Это психическое состояние человека, при котором он во время совершения преступления мог осознавать свои действия (бездействие) и управлять ими. По развернутому определению, это уголовно-правовая категория, характеризующая психическое состояние лица во время совершения преступления, при котором у него полностью сохранена способность осознавать свои действия (бездействие) и управлять ими.

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Коротко о захвате заложников в Луцке